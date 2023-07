Danske Tour-stjerner måber over Vingegaard

Fårekylling: Tåge - og uld - kan tynge rytterne, når de på Tour de Frances sjette etape rammer Col de Tourmalet. - Under de her betingelser skal konkurrenterne ikke mere end 20 meter væk, før de er ude af synsvinklen, påpeger Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, der har prøvekørt den legendariske Tour-stigning og den afsluttende Cambasque

TARBES (Ekstra Bladet): Der var ganske enkelt ingen, som kunne følge ham. Da Jonas Vingegaard åbnede op for sluserne, blev hullet slået med det samme, og afstanden blev kun udbygget som toppen af Col de Marie Blanque nærmede sig.

Jumbo-Visma-kaptajnen stemplede for alvor ind i årets Tour de France på den dramatiske 5. etape, hvor danskeren tog hele 64 sekunder på rivalen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) efter en voldsom offensiv nær afslutningen på den sidste stigning.

Den forsvarende Tour-vinder viste med sit veltimede angreb, at han lige nu har overhånden i duellen med den slovenske førsteudfordrer.

Og bedriften var noget man lagde mærke til i feltet. Flere af Vingegaards landsmænd er således dybt imponeret over den tidlige magtdemonstration.

Annonce:

- Det var jo vildt. Det var lidt overraskende, at det blev i går og ikke i dag. Det er flot, og han må føle sig ovenpå. Det giver sikkert også god mening, når Tadej Pogacar lige er kommet tilbage, og det har været uvist, hvilken form han er i, siger Magnus Cort til Ekstra Bladet.

Magnus Cort blev overrasket af Vingegaards niveau på 5. etape. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Bornholmeren fra EF Education-Easypost er af den overbevisning, at Vingegaard lige nu er på sit helt eget niveau i feltet, når man skal drage konklusioner efter første bjergslag.

En del af argumentationen herfor skal findes i de tal, der selvfølgelig er estimater, som Jumbo-Visma-kaptajnen præsterede på den afsluttende stigning, påpeger den spurtstærke dansker.

- De er jo nærmest de bedste nogensinde. Han kører fuldstændig ufattelig hurtigt, siger Cort.

Også Michael Mørkøv (Soudal-QuickStep) bed mærke i præstationen fra Vingegaard, selv om han havde sit at se til hele dagen, hvor den rutinerede Tour-dansker hjalp supersprinteren Fabio Jakobsen i mål inden for tidsgrænsen.

Annonce:

- Nu er det ikke så tit, at jeg sidder og oplever hans accelerationer ude på bjergene, men ud fra det, jeg kan se på tv-skærmen ligesom jer andre, virker han uhyggelig stærk, siger Mørkøv til Ekstra Bladet.

Michael Mørkøv er ikke lige så vild med bjergene som Jonas Vingegaard. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han roser Vingegaard for at have været konstant over hele sæsonen, hvilket bare underbygger hans status som en af de allerbedste.

- Jonas leverer endnu engang varen. Der er ikke så meget at sige til det. Han er jo en ægte verdensklasse-rytter, hvis ikke den bedste i verden lige nu, siger Mørkøv.

- Han har underbygget det hele sæsonen ved stort set at have vundet alle de løb, han har kørt. Han kommer mega velforberedt til Tour de France, er i topform og kan køre fra de bedste ryttere i verden. Så det er jo vanvittigt imponerende, siger den 38-årige dansker.

Men der er selvfølgelig stadig langt til Paris, og selv om Vingegaard viste sig som den stærkeste af de to storfavoritter på femte etape, er intet sikkert endnu, når det gælder den samlede sejr.

Annonce:

Det pointerer Christopher Juul Jensen (Jayco-AlUla), der imidlertid understreger, at den regerende mester ligner en mand, der er klar til at genvinde sin titel.

- Der er stadig mange etaper, der skal køres i bjergene. Det var første bjergetape, så det er lidt for tidligt at kåre ham som årets vinder. I går var han så meget bedre end alle de andre, men om det kommer til at ske i de kommende uger, må tiden vise, siger Juul-Jensen.