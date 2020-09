Dansker bag triumf: - Han kom til mit værelse hver aften

Richie Porte hamrede ind på sit første Tour de France-podiet - men han kunne ikke have klaret det uden Mads Pedersen, påpeger han

RONCHAMP (Ekstra Bladet): Det var ikke kun på podiets to øverste pladser, at der var skiftedag lørdag. Det var der også på det nederste trin, hvor Richie Porte overhalede Miguel Ángel López.

Trek-Segafredo-kaptajnen fik dermed den store drøm om et Tour-podie opfyldt som 35-årige – ikke mindst på grund af Mads Pedersen.

Den danske verdensmester har hele vejen fra Nice taget sig af den lille australier og sikret sig, at han ikke blev udsat i vinden.

Bare følg mit hjul, var ordene fra Pedersen til Porte. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Det anerkendte Richie Porte på pressemødet efter fredagens enkeltstart.

- Mads har været utrolig for mig. Han har nok troet mere på mine evner, end jeg selv har.

- Han kom til mit værelse hver aften og fortalte mig, hvordan det skulle være. ’Du følger mit hjul, så skal det nok gå’, sagde en taknemmelig Richie Porte.

Sammen lykkedes de med missionen. Foto: Tim de Waele/Ritzau Scanpix

Han under derfor også Mads Pedersen at spurte om sejren på Champs-Élysées søndag - og han ved også, hvordan han selv kan hjælpe.

- Så skal jeg nok holde mig væk.

- Han skal i hvert fald ikke babysitte mig, som han har gjort i tre uger. Det er ærgerligt, at han ikke har kunnet køre Flandern Rundt og Paris-Roubaix i VM-trøjen. Så han fortjener at gøre forsøget som et plaster på såret, påpegede Porte.

