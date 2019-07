Dansker blev sat tidligt af: Det er bare skuffende

Quick-Step var blandt favoritterne til holdløbet i Tour de France, men det belgiske storhold kunne ikke hamle op med flyvende Jumbo-Visma, der for anden dag i træk kunne juble over en sejr.

Quick-Step måtte nøjes med tredjepladsen, men for Michael Mørkøv er det dog mest hans egen indsats i holdtidskørslen, der nager.

- For mit vedkommende gik det ikke så godt. Jeg røg af efter ti kilometer på den bakke, der var, og det var bare skuffende.

- Jeg havde ikke som udgangspunkt forventning om at sidde med til mål, men jeg havde store forventninger om, at jeg kunne have kørt et bedre holdløb, end jeg gjorde, siger Michael Mørkøv.

Mørkøv lægger ikke skjul på, at det er skuffende, at han kun kunne være med på de første ti kilometer. Foto: Claus Bonnerup.

Den 34-årige danmarksmester har svært ved at pege på, hvad der var galt.

- Jeg syntes egentlig, at det kørte, som det skulle. Jeg kan ikke sætte en finger på noget, jeg gjorde forkert. Men det er skuffende for mig kun at være med de første ti kilometer, siger Mørkøv.

Landsmanden Kasper Asgreen holdt sig blandt de fem Quick-Step-ryttere, der kom samlet i mål.

Han kunne godt mærke, at der manglede folk til at trække på den sidste del af ruten.

- Vi mistede desværre to folk lidt for tidligt og sad længe reelt kun med fem mand. Det kostede, og Jumbo-Visma kører bare stærkt. Det har de gjort hele året, siger Asgreen.

- Der er stor forskel på rytterne i et etapeløb. Der er ryttere med forskellige kapaciteter, som kan forskellige ting. Det er ikke ligesom til VM i holdløb, hvor man stiller med seks mand, der alle er specialister, siger han.

Asgreen havde set frem til søndagens etape. Foto: Claus Bonnerup.

Den danske Tour-debutant er selv en af eksperterne i den udmarvende disciplin og havde derfor set frem til etapen.

- Jeg kan godt lide at køre holdløb. Det skal være sjovt at køre på cykel og jeg havde det rigtig sjovt. Også selv om vi tabte, lyder det fra Asgreen.

Ineos kørte et sekund hurtigere end Quick-Step og klemte sig ind på andenpladsen efter Jumbo-Visma.

