Dansker cykelrytters kapringsforsøg: Vil slå ikonisk rekord i dag

54 kilometer og 526 meter.

Så langt nåede den tidligere OL-guldvinder i enkeltstart, Tour de France-vinder og verdensmester i enkeltstart Bradley Wiggins at køre, da han i 2015 slog cykelsportens mest ikoniske rekord, timerekorden, med lidt over halvanden kilometer.

Men står det til den tredobbelte danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen, skal briten henvises til en sekundær placering i historiebøgerne.

Den 33-årige dansker er derfor rejst til Mexico, hvor han torsdag vil forsøge at slå den prestigefyldte rekord på cykelbanen Velodromo Bicentenario i byen Aguascalientes.

Det er tredje gang, at Toft Madsen tager kampen op med timerekorden. Første gang var i januar sidste år i Ballerup Super Arena. Her nåede danskeren at køre 52 kilometer og 114 meter.

Martin Toft Madsen satte sig derfor igen på cyklen i Ballerup Super Arena i januar i år. Heller ikke her blev det til en ny rekord, da han tilbagelagde 52 kilometer og 324 meter på en time.

Men tredje gang er lykkens gang, håber danskeren.

- Jeg har bygget lidt på formen siden mit sidste forsøg. Jeg har også optimeret materiellet. Banen i Mexico er også noget hurtigere.

- Ud fra de målinger, jeg har lavet, på hvor mange watt jeg træder og ud fra mit udstyr, så vil jeg sige, at det absolut er muligt, siger Martin Toft Madsen.

Cykelbanen i Mexico ligger 1800 meter over vandets overflade. Martin Toft Madsen har derfor været i højdetræningslejr i Italien for at vænne sig til at præstere i de højere luftlag.

Fordi der er mindre ilt i luften, jo højere man kommer op, vil den 33-årige dansker ikke kunne træde lige så mange watt ud i pedalerne i Mexico, som han kan i Danmark.

Til gengæld er luftmodstanden mindre. Det er derfor, forholdene i det mexicanske er fordelagtige. Det siger Lars Nybo, viceinstitutleder ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

- I København ville han skulle træde omkring 350 watt ud i pedalerne for at køre 55 kilometer i timen og dermed slå rekorden. I Mexico kan han køre lige så stærkt ved at træde 300 watt, siger han.

Danskerens rekordforsøg starter torsdag mellem 18.00 og 18.30 og kan ses på TV2 Sport.

Helt skørt! Froome bliver væltet af betjent

Se de vanvittige billeder - tilskuer angriber den gule trøje

Kyllingen prikker til Fuglsang: - Det får man altså ikke blomster for