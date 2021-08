Dansker-drama: Kæmpe styrt stjal fokus

Mads Würtz Schmidt var første mand i asfalten i et stort styrt i finalen af 5. etape af Vuelta a España, der kostede løbets førende rytter, Rein Taaramäe, førertrøjen

5. etape af årets Vuelta a España lignede på forhånd den vel nok kedeligste - uden stigninger og på store, brede veje.

Alt gik såmænd også, som man kunne forvente - indtil cirka 12 kilometer fra mål.

Her var der drama, da et stort styrt trak flere mand hårdt i asfalten.

Det var såmænd Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) i den danske mestertrøje, der var første mand i asfalten, da han kom op at ride på et baghjul foran sig.

Danskeren fik store hudafskrabninger, og han blødte fra hovedet. Men han var ikke den eneste, der havde slået sig.

Bag ham røg flere profiler i asfalten. Blandt andet esteren Rein Taaramäe i løbets førertrøje. På trods af hjælp fra flere holdkammerater fik han aldrig igen kontakt med feltet, og han måtte derfor overlade førertrøjen til Trek-Segafredos Kenny Ellisonde.

En af dagens helt store tabere blev DSM-kaptajn Romain Bardet. Han har vist ekstremt god form og lignede en mand, der kunne kæmpe med om podiepladserne. Men den drøm brast, da han slemt tilredt først kom på cyklen fire minutter efter feltet og hele vejen til mål fortsatte med at tabe tid.

Den forreste del af feltet fortsatte nemlig med at køre stærkt til den ventede massespurt.

Jasper Philipsen var hurtigste mand på stregen i den dramatiske afslutning. Foto: José Jordan/AFP/Ritzau Scanpix

Her tog Alpecin-Fenix' Jasper Philipsen sin anden etapesejr i år, da han var hurtigere end Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quickstep) og DSM's Alberto Dainese.

I mål fangede TV2 Sport danske Magnus Cort, der liga akkurat undgik at ryge ned med Würtz Schmidt:

- Jeg ser ikke, hvad der sker. Vi sidder bagved, hvor vi heldigvis havde en meter ekstra til at bremse og fik hele holdet rundt om. Og så kunne vi køre frem til de andre, der heldigvis ikke rykker på den..

- Man ved, at det er en del af gamet. Men det er selvfølgeligt ærgerligt, når det sker, og jeg tror ikke, at nogen ønsker, at det skal afgøres på den måde, sagde Cort.

Torsdag er der igen en relativt flad etape på programmet, men alligevel kommer sprinterne ikke i nærheden af sejren. De sidste to kilometer stiger nemlig med mere end ni procent.