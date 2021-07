Dansker-drøm nærmest umulig: - Der er kun én måde

Hvis vi skal have en dansk etapesejr i år, hvor der har været et rekordstort antal danske ryttere i feltet, så er det op til Jonas Vingegaard, vurderer Michael Rasmussen

ANDORRA-LA-VELLA (Ekstra Bladet): Forventninger til det danske udbytte af årets Tour de France voksede sig tårnhøje i foråret, da danske ryttere leverede resultater på stribe og præsterede på topniveau i ugerne op til verdens største cykelløb.

Da så hele 11 ryttere blev udtaget til løbet, hvilket er rekord, fik forventningerne endnu et nøk opad - kun for hurtigt at blive slået ned og her to uger inde i løbet at være på et absolut nulpunkt, når det gælder danske etapesejre.

- Jeg tror, man må konstatere, at der næppe kommer en dansk etapesejr i år. Nu skal det komme fra Jonas Vingegaard, hvis det skal blive til noget, men jeg tror ikke på det, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelsportskommentator.

- Der er kun én måde at vinde en etapesejr på for Jonas, og det er at køre fra verdens bedste etapeløbsrytter, Tadej Pogacar. Og ikke bare køre fra ham, men sætte ham helt af.

- Kommer de to til stregen sammen, kører Pogacar fra ham, så Vingegaard skal altså distancere Pogacar, og det kan han ikke, tror jeg, siger Michael Rasmussen.

Pogacar er over fem minutter foran alle sine nærmeste konkurrenter, så det er i princippet ikke utænkeligt, at han ville lade Vingegaard køre på en finalestigning. I praksis vil der dog være tale om en stor, prestigefyldt Pyrenæeretape, som Pogacar også gerne selv vil vinde, så det der bliver ikke givet noget væk, vurderer Rasmussen.

Vingegaard er det helt store overraskelse i Touren, og sammen med ham kan en trio i det danske felt med tilfredshed se tilbage på løbet indtil nu. Resten har ikke imponeret synderligt, siger Rasmussen.

- Michael Mørkøv har demonstreret verdensklasse som leadout for Cavendish, og Kasper Asgreen har også leveret kørsel i høj klasse i den sammenhæng, siger Rasmussen.

- Mikkel Bjerg har kørt utroligt godt som hjælperytter for Pogacar og har vist nye, uventede sider af sit talent.

- Og så er der selvfølgelig Vingegaard, som kan glæde sig over en forrygende Tour. Jeg tror på, at han slutter på den samlede andenplads, siger Michael Rasmussen.

- Det kan man glæde sig over i Danmark. Og så er der udsigt til, at vi i mange år frem har en dansk rytter, som kan køre med om sejren i Tour de France.