Dansker drømmer om Touren: - Det vil være sindssygt stort

Jonas Gregaard har drømt om at køre Tour de France, siden han var helt lille, og glipper muligheden i år, vil det være et hårdt slag

Han lægger ikke skjul på, at det vil gøre ondt. Rigtig ondt.

Jonas Gregaard drømmer om at være en del af Uno-X-mandskabets trup til Tour de France og en forbigåelse i den sammenhæng vil ramme hårdt.

- Det vil være en kæmpe skuffelse. Så tror jeg ikke, at du skal ringe mig op, siger danskeren til Ekstra Bladet.

Den 26-årige rytter har da også lagt en enorm indsats i at gøre sig fortjent til debuten i verdens største etapeløb.

Tidligere på året sikrede Gregaard sig bjergtrøjen i Paris-Nice, og danskeren har generelt været godt kørende på Uno-X, som dette år deltager i Tour de France for første gang.

Lige nu er de afsluttende forberedelser i gang i Critérium du Dauphiné, der samtidig er en gunstig mulighed for at vise sig frem, før Tour-truppen udtages.

For Gregaard er der dog ikke tale om noget pres. Han hviler i sig selv og har selvtilliden i orden, selv om han endnu ikke ved, om det meste af juli skal bruges på de franske landeveje.

- Det tænker jeg ikke så meget over. Jeg gør mit job, og så regner jeg med, at det er nok, siger Gregaard.

Sikkert er det, at oplevelsen vil blive en meget speciel oplevelse, hvis danskeren får sin Tour-debut, når starten går i Bilbao 1. juli.

- Det vil være sindssygt stort. Siden jeg var helt lille, har jeg drømt om at køre det løb. Men jeg ville ikke kun tage dertil for at være passager. Hver gang, at der er en mulighed for etaperesultat, vil jeg gribe chancen.