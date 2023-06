Dansker droppes til Touren

Han blev hentet ind i år som en af holdets profiler, men Ekstra Bladet erfarer nu, at Mikkel Honoré ikke kommer med til Tour de France for EF Education-EasyPost

Det har ved Gud ikke været et let år for Mikkel Honoré.

Et styrt i forårets Liege-Bastogne-Liege betød, at danskeren har kæmpet med at finde formen op imod årets helt store planlagte mål, Tour de France, da han har været plaget af en hjernerystelse.

En direkte konsekvens af den manglende form betyder, at danskeren nu vrages af sit hold EF Education - EasyPost til verdens største cykelløb.

Det erfarer Ekstra Bladet, og hans hold har netop bekræftet oplysningerne. EF Education-EasyPosts hold offentliggøres først mandag eftermiddag.

Det bliver dermed ikke til to Tour de France i træk for Honoré, der fik sin debut i løbet for Quick Step sidste år. I år skiftede han til EF-holdet bl.a. for at få lidt mere frihed og køre sin egen chance. Dette er dog blevet vanskeliggjort af styrt og sygdom.

Til DM i sidste øjeblik

Som et plaster på såret for at han ikke kører Tour de France, valgte Mikkel Honoré med kort varsel at melde sig til weekendens DM i linjeløb. Danskeren var således en af de sidste til at tilmelde sig løbet.

Han viste sig flot frem i glimt undervejs, men det lykkedes ikke at kæmpe med om dannebrogstrikoten for den 26-årige dansker, der blev nummer 23 i sidste ende.

Hans holdkammerat Magnus Cort var ikke til start i løbet, da han er udtaget til Touren og derfor er i færd med at forberede sig til de tre ugers strabadser.