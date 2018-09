Dansker efter magtdemonstration: Det kan ikke fortsætte

INNSBRUCK (Ekstra Bladet): Det lykkedes ikke de danske kvinder at forsvare Amalie Dideriksens sølvmedalje fra Bergen sidste år, da dette års VM lørdag eftermiddag blev kørt i Østrig med mål i Innsbruck.

Cecilie Uttrup var bedste bud på et godt dansk resultat, men selvom hun gik med i et angreb og sad blandt de fire forreste midtvejs i løbet, så slap kræfterne op.

- Det var super hårdt. Det var en hård omgang, men jeg begik for mange fejl, tror jeg. Det var fint at komme i udbrud, men det var tydeligvis ikke det rigtige udbrud. Sådan er det, sagde hun efter løbet til Ekstra Bladet.

Kvindernes linjeløb var præget af voldsom udskilning, da først stigningerne begyndte at ramme, og forskellene mellem de forreste var usædvanligt store mod slutningen.

Fra 40 kilometer før mål sad de forreste reelt hver for sig og kørte løbet som en enkeltstart. Cecilie Uttrup kritiserede inden løbet UCI for at have udeladt den allerhårdeste stigning fra kvindernes rute, men efter løbet afviste hun, at ruten var for hård.

- Jeg synes egentlig ikke, den var for hård. Jeg skal bare hjem og se løbet igen og se, hvad jeg kan lære af det.

Artiklen fortsætter under billedet.

Cecilie Uttrup kørte i mål som bedste dansker på en 23. plads. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hollandske Anna van der Breggen vandt suverænt foran australske Amanda Spratt, og Cecilie Uttrup måtte nøjes med en 23. plads - syv minutter dårligere end vinderen.

Den danske rytter nægter dog at overgive sig til hollænderne, der generelt dominerede løbet.

- Den hollandske dominans kan ikke fortsætte, så 'I will be back', lød det med et smil fra Cecilie Uttrup.

Annika Langvad er normalt dronningen af mountainbike, men hun leverede en ganske fornem indsats på de østrigske landeveje og sad konstant med i den store gruppe bag de forreste, men kunne heller ikke sidde med om de sjove pladser.

Kroppen sagde ganske enkelt fra, da det spidsede til.

- Det var en meget anderledes oplevelse. Jeg har jo ingen erfaring med landevejscykling på det her niveau. Det gik fint til at starte med, og jeg følte mig godt kørende op ad de første stigninger.

- Men jeg sad med kramper på andensidste omgang, da hollænderne fyrede løs, lød det fra Annika Langvad.

VM i Østrig lukker og slukker med herrernes eliteløb søndag fra klokken 09:40.

Annika Langvad kom i mål som næstbedste dansker. Foto: Tariq Mikkel Khan

Se også: Dansk talent fortryder tv-program: - Jeg er ikke den nye Kardashian

Se også: Stor dansk VM-skuffelse: Det slukkede i hovedet på mig