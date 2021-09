Dansker er ny verdensmester

22-årige Johan Price-Pejtersen kan kalde verdensmester for U23-ryttere, efter han mandag vandt U23-VM i enkeltstart ved verdensmesterskabet i landevejscykling i Flandern.

Det danske stortalent, der til dagligt kører for UnoX Pro Cycling Team, vandt med tiden 34:29.75, hvilket var ti sekunder bedre end sølvvinderen Lucas Plapp fra Australien.

Bronzemedajlen gik til Florian Vermeersch fra Belgien, 11 sekunder langsommere end den 22-årige danskers vindertid.

Price-Pejtersen vandt for lidt over en uge siden U23-EM i samme disciplin, da europamesterskabet i landevejscykling blev afholdt i Italien.

Udover Johan Price-Pejtersen stiller Danmark også op med Adam Holm Jørgensen og Marcus Sander Hansen, der henholdsvis endte på en 18. plads og en 23. plads.

Det er fjerde gang i streg, at en dansker ender øverst på podiet ved U23-VM i enkeltstart. Fra 2017 til 2019 vandt Mikkel Bjerg tre gange i streg i disciplinen, der ikke blev afholdt sidste år på grund af coronapandemien.

VM i landevejscykling bliver afholdt i skyggen af Chris Anker Sørensen dødsfald efter en ulykke i Belgien, hvor Anker Sørensen befandt sig for at dække verdensmesterskabet for TV 2.