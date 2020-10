Dansker erkender: Det kan være slut

Jesper Hansen kæmper for karrieren og solgte sig dyrt på Giroens 17. etape. Han erkender, at livet som professionel kan slutte efter denne sæson

Han lignede en mand, der godt kunne bruge et par skistave til at holde sig oppe.

Jesper Hansen havde netop trillet hen og parkeret cyklen ved hegnet. Eller også var det omvendt. Cofidis-rytteren var helt færdig.

Han havde solgt sig selv dyrt på 17. etapes maraton-mission ude i Dolomitterne.

Den 29-årige dansker havde kæmpet indædt for at ramme dagens udbrud, og da det kørte, var Hansen ikke med. Så han måtte grave dybt endnu engang og komme med på efterbevilling.

Belønningen var til sidst en 10. plads ved ankomsten i Madonna di Campiglio. Med favoritterne i haserne, der havde kørt flere andre fra det store udbrud ind.

- Jeg brugte mange kræfter inden den første stigning. Jeg forventede lidt, at udbruddet kørte inden stigningen. Da vi ramte den, var jeg på tæt på grænsen, og så var gruppen kørt, siger Hansen til Ekstra Bladet.

- Så kørte Thomas de Gendt (Lotto Soudal) efter, og så måtte jeg ind på hjul. På den måde kom jeg med op. Men jeg led helt vildt på første stigning, og jeg tror, det var derfor, jeg kom til at betale lidt her til sidst, siger danskeren.

Feltet kunne både nyde synet af solen og sneen, det bevægede sig ind i Dolomitterne. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Uafklaret fremtid

Selv ved han ikke, om han er købt eller solgt. Fremtiden på Cofidis er usikker, da Hansens toårige kontrakt står til udløb efter denne sæson. Den professionelle cykeltilværelse er på spil.

- Uanset om jeg får en ny kontrakt eller ej, vil jeg i hvert fald gerne gøre det godt her i løbet. Om det så er nok til at få en ny aftale, eller om det bliver en fin afslutning på karrieren, må vi se til den tid, siger Hansen.

- Vil du gerne blive på Cofidis?

- Det ved jeg ikke endnu. Jeg er åben for det hele, og så må vi se, hvad det bliver til, svarer han.

Fynboen vil under ingen omstændigheder stå efter Giroens afslutning og konstatere, at han ikke havde prøvet. Tværtimod.

Sneen i højderne har allerede medført aflysning af bestigningen af Col d'Agnel og Col d'Izoard på fredagens etape. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Gentagelse fra morgenstunden

Hansen havde udset sig de mange bjerge i løbets afsluttende uge som en åben invitation til at køre sig ud. Ingen højdeskræk her.

- Jeg ville prøve på de her sidste hårde dage. Og hvis man prøver alle dage, er der en større chance for at ramme udbruddet en af dagene. Det lykkedes så i dag (i går red.), siger han.

Men succesen på den front har formentlig en pris.

Torsdag venter et endnu mere frygtindgydende alperidt. Det starter med en gentagelse af 17. etapes finale-stigning, inden mytiske Stelvio truer i horisonten.

- Det værste er, at vi starter op ad den stigning, vi lige har sluttet på. Den skal vi så køre for anden gang. Det bliver en rigtig led etape, efter jeg kørte så hårdt nu. Det bliver bare overlevelse for mig, siger Hansen.

