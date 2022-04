Dansker får comeback i Paris-Roubaix: Ikke helt optimalt

Der bliver ikke ligefrem tale om en blød start for cykelrytteren Johan Price-Pejtersen, når han søndag vender tilbage efter en skadespause.

U23-verdensmesteren i enkeltstart er på grund af skader og sygdom blevet udtaget til brostensklassikeren Paris-Roubaix.

- Det er megafedt at få lov til at køre løbet, fordi det er et mytisk løb med historik som få. Det er en super speciel oplevelse, så på den måde er jeg egentlig meget beæret over overhovedet at få lov til at køre. Men omvendt er det ikke helt optimale vilkår, siger han til TV 2 Sport.

Det er blot seks uger siden, at han var involveret i en ulykke, hvor han blev ramt af en bil. Price-Pejtersen brækkede hånden og slog ryggen. Nu skal han deltage i et af verdens hårdeste endagsløb.

- Det er nok det værst tænkelige indkøringsløb, men vi må se, hvordan det går. Men det er superfedt at få lov til at køre det, siger han.

Price-Pejtersen er i gang med sin første sæson på øverste niveau i cykelsporten. Han kører for Bahrain Victorious, som sidste år tog sejren i Paris-Roubaix, da Sonny Colbrelli kørte først over stregen.

Italieneren er ikke med i år, efter at han i marts fik hjertestop efter afslutningen på en etape i Catalonien Rundt.

Siden har han fået indopereret en hjertestarter. I et interview med La Gazzetta dello Sport sagde Colbrelli fredag, at hans fremtid er uafklaret.

Mens Colbrelli ikke er med, er den slovenske stjerne Matej Mohoric blandt andre udtaget for Bahrain Victorious.

Herrernes løb køres søndag, men allerede lørdag dystes der på de franske brosten, når kvinderne kører om sejren.