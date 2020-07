Dansker får grand tour-debut

Medmindre coronapandemien aflyser mere af sæsonen, kører cykelrytteren Jonas Vingegaard sin første grand tour, når Vuelta a España viftes i gang i oktober.

Det fortæller danskeren, som har fået udleveret sit løbsprogram for resten af den coronaafbrudte sæson af holdet Jumbo-Visma.

- Det bliver mega fedt. Jeg glæder mig til det, og det er lidt af en drøm, der går i opfyldelse, siger Vingegaard.

23-årige Vingegaard kørte sin første sæson på World Tour-niveau i 2019, hvor han markerede sig med topplaceringer i blandt andet PostNord Danmark Rundt, Deutschland Tour og Polen Rundt.

Her viste han flere gange, at han kan sidde med i det sjove selskab, når det går opad. Og han er da også tiltænkt som hjælper for holdkammeraten Steven Kruijswijk i Vueltaen.

- Min rolle bliver at hjælpe ham til det bedst mulige resultat i klassementet.

Vingegaard håber, at han kan sidde med som en af hollænderens sidste hjælpere i bjergene.

- Det håber jeg på, men nu må vi se. Jeg synes, at formen er god, og jeg har vist gode takter indtil videre i år, siger han.

Der er altså ikke udsigt til de store store solotogter eller udflugtsforsøg for Vingegaard i Vueltaen. Til gengæld får han lov til at køre sin egen chance i 'stort set alle andre løb', han stiller op i.

Det gælder blandt andet Ardenner-klassikerne Flèche Wallone, Liège-Bastogne-Liège og Amstel Gold Race, som Vingegaard skal køre for første gang.

- Det er jeg rigtig glad for. Det viser, at holdet har tiltro til mig, og jeg håber, at jeg kan vise noget i de cykelløb og gøre mit bedste, siger Vingegaard.

Han tør ikke spå om, hvad han kan køre sig til.

- Det er virkelig nogle specielle løb, ud fra hvad jeg har hørt. Man skal kunne sætte sig op på dagen, så tiden må vise, hvor godt jeg kan klare det, siger han.

Foruden Vueltaen og Ardenner-klassikerne skal Vingegaard efter planen køre Polen Rundt, Gran Piemonte, Lombardiet Rundt og Bretagne Classic.

