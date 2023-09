Dansker færdig på storhold

Asbjørn Hellemose forlader Lidl-Trek efter to sæsoner.

Det bekræfter holdet over for Ekstra Bladet.

WorldTour-mandskabet, der har markant dansk islæt i form af Mads Pedersen og Mattias Skjelmose, har ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke tilbudt Hellemose en forlængelse, hvorfor danskeren nu må se sig om efter et nyt hold, han kan køre på.

Det blev således kun til to år på Worldtour-holdet for Hellemose, der aldrig nåede at køre en Grand Tour for sin nu snart forhenværende arbejdsgiver.

Sidste år skulle han have kørt Lombardiet Rundt, men her kom sygdom i vejen.

Hellemose har i de seneste to år bl.a. kørt på hold med Mads Pedersen og Mattias Skjelmose. Foto: Claus Bonnerup

Rygtes til milliardær-projekt

Der er endnu ikke officielt, hvor Hellemose skal køre næste år.

Ifølge freelance-journalisten Dan Challis er det schweiziske hold Q36.5 dog en mulig destination.

Holdets presseansvarlige, Eva Tome, bekræfter i en besked til Ekstra Bladet, at danskeren er på holdets radar.

'Vi er stadig på markedet efter gode ryttere til vores hold for 2024-sæsonen. Asbjørn er ganske rigtigt en af de ryttere, vi har snakket med, men vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen aftale med ham.'

Sprinterstjernen Giacomo Nizzolo bliver en del af Q36.5 næste år. Foto: Ritzau Scanpix/Jennifer Lorenzini

Mine-magnat

Et skifte til et schweizisk hold ville være et logisk næste skridt for Hellemose, der efter at have boet en årrække i Como i Norditalien kørte to sæsoner på det schweizisk-baserede klubhold Mendrisio, før han blev professionel.

Q36.5 er et lovende cykelprojekt, der blev søsat op til denne sæson.

Udover at have den nu pensionerede stjerne Vincenzo Nibali i staben er holdet også finansieret af milliardæren Ivan Glasenberg, der ifølge Forbes er vurderet til at være god for svimlende 61 milliarder kroner.

Glasenbergs formue er primært skabt i mineindustrien, hvor han i mange år var tilknyttet mine-giganten Glencore. Han er i dag bosat i Schweiz.