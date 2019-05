Dansker foran stort skifte: - Jeg kører World Tour næste år

CAP D’AIL (Ekstra Bladet): Endnu er intet underskrevet, men med flere tilbud på bordet er det kun et spørgsmål om tid, før 25-årige Alexander Kamp indgår kontrakt med et World Tour-hold.

Det fastslår Kamp over for Ekstra Bladet under et træningsophold på Côte d’Azur, som udgør hans optakt til hans næste store sæsonmål, Tour of Norway.

- Jeg har fået flere henvendelser fra WT-hold, og det vidner om, at der er blevet lagt mærke til mig. Jeg har fået konkrete tilbud, og jeg tør konstatere, at jeg kører på World Tour-niveau næste år, siger Alexander Kamp, som i år kører professionelt for det danske prokontinentalhold Riwal-Readynez.

- Der er nogle ting, der skal falde på plads, når det gælder den position, jeg kan få på de hold, der har vist interesse, men det arbejder min agent på, siger Kamp, som har bedt den certificerede rytteragent Jesper Worre, som også er løbsdirektør i Postnord Danmark Rundt, om at varetage sine interesser.

Alexander Kamp bor i Calpe i Spanien, men har i tre uger indlogeret sig i en lejlighed tæt ved Monaco. Han træner i det bjergrige terræn med blandt andre Michael Valgren fra World Tour-holdet Dimension Data. Foto: Ernst van Norde.

Kamp vil ikke på nuværende tidspunkt sætte navn på de interesserede World Tour-hold, men han forventer i nærmeste fremtid at kunne offentliggøre navnet på sin kommende arbejdsgiver. Han overvejer at indgå en kontrakt på blot et år, mens de fleste andre ville strække sig langt for en kontrakt af minimum to års varighed.

- Jeg har lyst til bare at skyde den af og vise, hvad jeg kan. Jeg er vant til at køre på etårige kontrakter, så jeg kan lige så godt bare satse. Gør jeg det godt i mit første år, er jeg meget bedre stillet, når det gælder kontrakt for det følgende år, siger Alexander Kamp og erkender, at det også kan blive en kort fornøjelse på World Touren, hvis han ikke slår til i sit første år.

- Der er risiko ved kun at have kontrakt for et år, men sådan er det i denne branche. Fordelen ved en etårig kontrakt er selvfølgelig, at der vil være flere, der vil have mig på kontrakt året efter, hvis det går godt.

- Hvis man kører på en toårig kontrakt, har man efter et år typisk kun mulighed for at forhandle om forlængelse med det hold, man allerede kører på, siger Kamp.

25-årige Alexander Kamp har tilbud fra flere World Tour-hold på bordet og tør med sige med sikkerhed, at han næste år kører på cykelsportens højeste niveau. Foto: Ernst van Norde.

- På en etårig kontrakt har man kniven for struben, og det kan være motiverende for at give sig fuldt ud, fordi man ved, at det er alt eller intet.

- Man skal tro på sig selv, og gjorde jeg ikke det, så skulle jeg finde noget andet at lave. Hvis jeg ikke tror på mig selv, hvem pokker skulle så gøre det?

- Jeg vil ikke lyde højrøvet, men jeg må bare holde mig fast i troen på, at jeg har potentiale til at begå mig på højeste niveau. Ellers kommer jeg ingen vegne, siger Alexander Kamp.

Den 25-årige sjællænder blev professionel på det tyske prokontinentalhold Team Stölting i 2016. Holdet lukkede imidlertid efter sæsonen, og Kamp vendte hjem til Danmark for at køre på Bjarne Riis’ kontinentalhold i håb om, at det ville vokse sig større og opnå status som professionelt hold.

Det skete ikke, og Kamp skiftede før denne sæson til det Riwal-Readynez, hvor han har opnået så stor succes, at flere World Tour-hold altså jagter hans underskrift.

Han vandt i april en etape i Circuit des Ardennes, som han også vandt samlet, og kort efter udmærkede han sig med en ottendeplads i semiklassikeren Brabantse Pijl. I begyndelsen af maj vandt han en etape i Tour of Yorkshire og sluttede på en samlet fjerdeplads.

Foto: Ernst van Norde

Se også: Dansk stjerne i total forvandling: - Der skal et mindre mirakel til

Se også: Danmark endelig med igen: Nyt hold debuterer i dag

Se også: Quick-Step-dansker får grand tour-debut i Giroen

Se også: Kometens store brøler: Her tager han fejl af målstregen