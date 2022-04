Dansker forudser nervøst Amstel Gold Race

Sidste år blev Andreas Krons debut i Ardenner-klassikerne spoleret af sygdom.

I år er den danske cykelrytter for første gang klar til at indtage de kuperede løb, som begynder med søndagens Amstel Gold Race.

Kron har været på højdetræningslejr op til løbet for at finpudse formen, før han i sidste uge deltog i endagsløbet Volta Limburg Classic.

Nu sigter Lotto Soudal-rytteren efter en topplacering.

- Måske bliver det et åbent løb, så vi har mange kort at spille ud. Vi har et stærkt hold, så vi kan tillade os at have ambitioner. Personligt håber jeg på at opnå en top-10-placering i Ardenner-løbene. En podieplads vil være fantastisk, siger han til holdets hjemmeside.

Kron nærstuderede allerede ruten i sidste uge.

- Op til mit første Amstel Gold Race kørte jeg en rekognoscering af ruten dagen efter Volta Limburg Classic. Det er en fed rute, og når det nu igen er tilladt med fans langs vejene, bliver det helt sikkert en fantastisk dag.

- På grund af de snoede og snævre veje bliver det et nervøst løb, og jeg tror, at finalen begynder på Gulperberg. Derfra bliver det vigtigt at komme over den stejle Keutenberg med så mange holdkammerater som muligt, siger han.

Feltet rammer sidste gang Gulperberg med cirka 47 kilometer til mål, mens Keutenberg skal passeres, når der mangler omkring 30 kilometer.

23-årige Andreas Kron er i gang med sin anden sæson på World Tour-holdet. I fjor sikrede han sig karrierens to største triumfer, da han vandt etaper i Catalonien Rundt og Tour de Suisse.

Ud over Kron er Michael Valgren (EF), Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen (DSM), Kasper Asgreen (Quick-Step), Alexander Kamp (Trek) samt Jakob Fuglsang og Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) på startlisten til søndagens løb i Holland.