Dansker gemte sig efter enorm VM-brøler

TV 2's kommentatorer tav.

De havde siddet og talt, men pludselig tav de.

For øjnene af dem blev VM i udskilningsløb kørt på velodromen i Glasgow, og danske Tobias Aagaard var med i feltet.

Lige indtil han ikke var det mere.

For som nummer to i løbet blev han pillet ud, da han kom sidst over stregen. Og det så meget afslappet ud, da han som den sidste mand i feltet trillede over stregen.

Derfor tav de. For han kørte end ikke for at komme med videre.

Rasmus Quaade, professionel rytter og ekspert for TV 2, udbrød: - Hvad laver han?

Det viste sig siden, at Aagaard ikke kunne høre, at der blev ringet med klokken, der signalerer, at der er en omgang til udskilningen. En tydeligt utilfreds Aagaard gestikulerede på de efterfølgende omgange i frustration, mens de tilstedeværende officials flagede med det danske flag som signal til, at han skulle forlade løbet.

Efterfølgende ville han ikke stille op til interview. Det ville landstræner Casper Jørgensen til gengæld gerne:

- Det er en brøler, at han ikke er mere opmærksom på, hvad der foregår. Men sket er sket: Der er ikke noget at gøre ved det. Han er god til den her disciplin, og han gør det næppe igen. Jeg er sikker på, at han orienterer sig bedre en anden gang, kom det ærgerligt fra Jørgensen.

VM i banecykling fortsætter tirsdag, hvor Lasse Norman og Michael Mørkøv skal forsøge at genvinde VM-titlen i parløb. En disciplin, de vandt i både 2020 og 2021.