Dansker generobrer førertrøje i Normandiet

Det danske cykelhold Riwal nyder stor succes i det franske cykelløb Normandiet Rundt.

Mandag tog holdet sæsonens første sejr, da Nicolai Brøchner vandt første etape og i forlængelse af det også kunne iklæde sig løbets førertrøje.

Den mistede den 25-årige dansker dog tirsdag. Men torsdag kan han igen trække førertrøjen over hovedet. Onsdag blev det nemlig til en andenplads på tredje etape fra Bourg-Achard til Elbeuf-sur-Seine.

Den placering var nok til at generobre førstepladsen i klassementet, hvor Brøchner nu har tre sekunder ned til vinderen af onsdagens etape, hollandske Arvid de Kleijn.

Riwal kører i denne sæson med status af prokontinentalhold efter avancementet til cykelsportens næstøverste niveau, og holdet sæsondebuterede i februar i det traditionsrige Trofeo Laigueglia.

Emil Vinjebo har tidligere på sæsonen hentet en fjerdeplads i løbet Royal Bernard Drome Classic.

Michael Blaudzun bekræfter til TV2 Sport, at holdet er blevet inviteret med i det britiske etapeløb Tour of Yorkshire, der rangerer lige under World Touren.