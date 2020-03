Dansker gør alt for sponsorerne

Krisen kradser oven på coronavirussens udbrud, der har lagt gader og stræder tomme over alt.

Sportens verden er heller ikke gået fri, og det begynder for alvor at kunne mærkes på økonomien, der selvsagt bliver presset, når udøverne ikke kan tjene penge til deres arbejdsgivere.

Det gælder også for de mange pro-tour hold, der lige nu skulle køre kalenderens forårsklassikere, der plejer at stille abstinenserne for cykelfans. Men som alt andet er disse løb udsat eller aflyst.

Det har nu også fået konsekvenser for World Tour-holdet Lotto Soudal, der har danske Rasmus Byriel på kontrakt.

Gået frivilligt ned i løn

Det belgiske mandskab sendte fredag en pressemeddelelse ud, der fortalte, at rytterne frivilligt er gået ned i løn som konsekvens af stilstanden i cykelverdenen på grund af coronavirussen.

- Vi ryttere har tilbudt holdet at gå ned i løn. Ligesom alle andre virksomheder, så er vores sponsorer også lidt i krise lige nu.

- Det første sted sådan en virksomhed kan skære, er selvfølgelig sponsorater. Så for at holde sponsorerne glade, så tilbød vi at gå ned i løn, når nu vi ikke kører cykelløb, fortæller 22- årige Rasmus Byriel, der har kørt to sæsoner for det belgiske hold.

Rasmus Byriel da han stillede op til første etape af Postnord Danmark rundt sidste år. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Han forklarer også, uden dog at have kendskab til de nøjagtige detaljer, at der i kontrakterne mellem holdet og sponsorerne er nogle klausuler, der gør, at visse løb skal køres, ellers kan sponsoraterne blive opsagt.

- Det er det, vi rigtig gerne vil undgå. Så derfor prøver vi at komme hele situationen i forkøbet, så vi forhåbentlig også har et hold på den anden side af det her, forklarer Rasmus Byriel.

I disse tider må der tænkes i anderledes baner, når man skal please dem, der betaler ens regninger.

- Vi prøver samtidig at lave så meget for sponsorerne, som vi nu kan, når vi ikke kører cykelløb.

- Vi tager nogle billeder og lægger videoer op, når vi kører på deres udstyr, og så laver vi en 'karantænedagbog', som vi kalder det, fortæller Rasmus Byriel, der altså ikke er fri for at repræsentere holdets sponsorer, selv om det er hjemme fra lejligheden i Aarhus.

Vil være et godt forbillede

Det er ikke kun løbene, der er blevet påvirket af coronavirussen. Også danskerens træningsprogram ser anderledes ud for tiden.

- Jeg kører faktisk kun på en hometrainer indenfor lige nu, fordi jeg gerne vil være et godt eksempel.

- Og så vil jeg ikke risikere at styrte eller bliver kørt ned, hvis jeg er ude og køre, og derved ende med at ligge ekstra pres på hospitalet og sundhedsvæsenet lige nu, fortæller Rasmus Byriel.

Den ansvarsbevidste unge rytter regner ikke med, at der vil komme nogen cykelløb lige foreløbigt, og derfor tager han situationen omkring træningen med ro.

- Jeg er ved godt mod. Jeg prøver at få det bedste ud af det og nyde, at der ikke er så meget pres på med cykelløbene. Det bliver jo nok en lidt længere sæson i den anden ende, men jeg glæder til at komme i gang igen, det er helt sikkert, slutter Rasmus Byriel, der har kontrakt hos Lotto Soudal sæsonen ud.

Se også: Ikke en Tour som de andre: - Kan blive et mareridt

Se også: Planlægger afpillet Tour de France

Dansk guldhåb mangler penge: Frygt for afsked

Se også: Indespærrede cykelryttere flygter til Danmark