Dansker henter VM-guld i mountainbikeorientering

Camilla Søgaard hentede onsdag sin femte medalje ved årets VM i mountainbikeorientering ved Falun i Sverige, og for første gang lykkedes det for danskeren at komme øverst på podiet.

Hun erobrede guld i massestarten ved at være få sekunder foran briten Emily Benham Kvale, skriver Dansk Orienterings-Forbund i en pressemeddelelse.

- Jeg laver nogle små fejl, men jeg er stærk opad og satser nedad, og det holdt helt til mål, hvilket er sindssygt fedt.

- Jeg er så mega glad, siger Camilla Søgaard i pressemeddelelsen.

Danmark har hentet ti medaljer ved VM i Falun, og Camilla Søgaard har altså medvirket til at sikre halvdelen.

Nikoline Splittorff vandt tidligere ved VM guld på mellemdistancen, hvor Camilla Søgaard hentede sølv.

- VM startede rigtigt godt med en guldmedalje til Nikoline og sluttede rigtig godt med en guldmedalje til Camilla.

- De to har ligesom rammet et rigtig godt mesterskab ind, hvor de fleste har leveret præstationer, de kan være stolte af, siger landstræner Allan Jensen.