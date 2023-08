Dansker i bizart uheld: Pludselig blev frokosten spoleret

En familie fik sig en overraskelse lørdag eftermiddag, da de langs vejen havde første parket til at se Julius Johansens styrt på dagens enkeltstart i PostNord Danmark Rundt.

Johansens styrt så voldsomt ud, da han i fuld fart røg ind en halmballe og en brødkurv på tilskuernes bord, og så sin cykel flyve over hovedet på ham.

Men han er okay, bekræftede han efter løbet til Ekstra Bladet.

- Heldigvis landte jeg på græsset, så det er okay. Jeg har et par småskrammer og lidt ondt i knæet, men intet brækket, og jeg slipper for en tur på hospitalet.

Selv forklarer Julius Johansen, at han faktisk ikke var klar over, at vejen drejede, og det opdagede han først, da det var for sent.

- Jeg lå med hovedet nede, og da jeg kiggede op, kunne jeg se, at vejen var ved at dreje, og jeg var direkte på vej ind i en familie, der sad og var midt i en lørdagsfrokost.

- Der var der ikke noget at gøre - jeg hamrede bare direkte ind i bordet. Jeg var bare superglad for, at der ikke var nogen, der slåede sig, og jeg kom også selv relativt uskadt ud af uheldet, siger han.

Farmand bag i bilen

Det var Johansen senior, der sad i bilen bag ham, som ikke havde nået at forberede sig på enkelstartsruten, og måske er det det, som har forårsaget styrtet.

- Desværre var der nogle last minute changes, der gjorde, at det var min far, der kørte bag mig i bilen. Det plejer at være supergodt, når han har set ruten, men han vidste ikke, han skulle ligge bag mig, og han havde mange ting at skulle se til.

- Jeg synes egentlig, jeg kunne ruten ret godt, men det er altid svært at vide, hvornår de bløde sving kommer på de små veje.

Johansen er ærgerlig over, at han - eller manden i bilen bag ham - havde set svinget komme - men han er ikke for alvor ude med pegefingeren efter nogen.

- Normalt stoler man 100 procent på den, der sidder bag ved, og det gjorde jeg også i dag. Men selvfølgelig er det svært, når personen heller ikke havde set ruten, siger han.