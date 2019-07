Dansker i grimt styrt: Cyklen knækkede midt over

Kasper Asgreen leverede en stor indsats på tredje etape og bidrog til Julian Alaphilippes sejr.

Desværre styrtede danskeren med tre kilometer til mål - og det så ikke alt for godt ud, fortæller holdkammeraten Michael Mørkøv.

- Jeg så det - det skete lige foran mig. Det var et meget væmmeligt styrt og ikke særligt behageligt at se, fortæller Mørkøv til Ekstra Bladet.

Styrtet skete på den hurtige nedkørsel med tre kilometer til mål, da Kasper Asgreen kørte direkte ind i en helle - og cyklen knækkede ganske enkelt over på midten.

- Der er en helle midt på vejen. Vi sidder i en grupetto og skal bare rulle til mål. Vi kan se lang tid i forvejen, at han kører direkte mod den, og jeg råber også efter ham. Men han reagerer overhovedet ikke, men kører bare direkte ind i hellen.

- Jeg har hørt på radioen, at han er på vej nu, og han skulle være okay. Så det krydser jeg fingre for, siger Michael Mørkøv.

Kasper Asgreen tilses i øjeblikket i et lægetelt ved målområdet.

