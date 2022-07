Dansker i Tour-kaos: Må køre hver etape som et endagsløb

Den første rytter måtte melde forfald kort efter ankomsten til København. Siden har Quick-Step sendt en sportsdirektør, en mekaniker, en diætist og en pressemand hjem, efter at også de var smittet med coronavirus.

Hvis paranoiaen er begyndt at brede sig på det belgiske storhold, er det til at forstå. Danske Mikkel Honoré er da også helt klar over risikoen for, at han bliver den næste i rækken, der må forlade løbet i utide.

- Vi bliver jo nødt til at køre, som om det er et endagsløb hver dag. Man ved ikke med alle de positive coronaprøver, hvornår det er en selv, der skal tage hjem. Det er bare at give den fuld gas og nyde det, så godt man kan, siger Mikkel Honoré.

Hos lørdagens etapevinder, Fabio Jakobsen, fylder smitterisikoen også meget. Hollænderen drømmer om at vinde den prestigefyldte sidste etape på Champs-Elysèes og skal altså styre uden om virus i de kommende tre uger.

- Jeg er lige så bange for at få Covid-19, som jeg er for ikke at klare tidsgrænsen på bjergetaperne. Vi vil alle sammen gerne klare den hele vejen til Paris.

- Vi forsøger, så godt vi kan, at holde os i sikkerhed. Det gælder for hele Tour-feltet. Alle bruger mundbind. Det er ikke så fedt overfor fansene, men vi vil gerne blive i løbet for deres skyld, siger Fabio Jakobsen.

Trods de udbredte smitteproblemer har Quick-Step formået at vinde Tour de Frances to første etaper.

