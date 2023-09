Dansker i vildt comeback: - Kunne ikke gå

Frederik Wandahl hører endnu ikke til de største stjerner på den danske cykelhimmel, men den 22-årige cykelrytter er i gang med at levere et af årets mest imponerende comebacks.

I foråret styrtede han på en træningstur og brækkede benet. Det så ud til, at karrierens vigtigste sæson kunne være forbi for Bora-Hansgrohe rytteren, der har kontraktudløb i år.

Bundet tíl sengen

Danskeren var bundet til sengen i ugevis ude af stand til at gå og var så langt fra landevejene, som man kunne komme.

Hvis vi spoler tiden frem til søndag, var det, som om styrtet aldrig havde fundet sted.

Wandahl var i hopla i det benhårde WorldTour-endagsløb Bretagne Classic, hvor han længe sad med de bedste ryttere og endte på en ottendeplads i det kuperede terræn i Frankrig.

Helt ekstremt

For at sætte præstationen i relief leverede Wandahl søndag en af sine bedste præstationer i karrieren bare fem måneder efter benbruddet.

- Det var mit længste cykelløb nogensinde, og jeg lå og kørte fuld finale med nogle af verdens bedste ryttere. Jeg tror helt sikkert, det er en af mine bedste præstationer, for det er virkelig et svært cykelløb.

Wandahl har også fået kommentarer fra holdkammeraterne om, at det, han har leveret ved at være, hvor han er nu, er ekstraordinært.

- Der er flere på mit hold, der har sagt, jeg skal huske på, hvor jeg var i april, og hvor jeg er nu. For det er helt ekstremt. Jeg kunne ikke gå ordentligt i april. Jeg måtte bare ligge i sengen, og nu kører jeg fuld finale i et WorldTour-cykelløb.

Frederik Wandahl bed bl.a. skeer med den franske mester Valentin Madouas, der endte med at vinde søndagens Bretagne Classic. Foto: Ritzau Scanpix/Franck Faugere

Utrolig rejse

Hvis man tror, Frederik Wandahl er kommet sovende tilbage til verdenseliten, tager man fejl.

Efter styrtet i april blev han sendt ned til Bora-holdets læger og eksperter i Hamborg, hvor de hjalp ham igennem den essentielle genoptræning.

Herfra kom han tilbage på cyklen i maj, og allerede i junis sidste dage kunne han gøre comeback i løbsregi ved DM i linjeløb, hvorefter der har været en intens træningsperiode med højdetræningslejre og cykelløb for at genfinde topformen.

Det har dermed været noget af en rejse, den unge dansker har været ude på.

Store afsavn

- Det har været en lang rejse. Det har været hårdt arbejde dels bare at komme tilbage i genoptræningen, hvor jeg kunne begynde at gå og cykle en lille smule, til at køre højdetræningslejr for at få den sidste finesse og virkelig blive klar til de her cykelløb.

Kampen tilbage har betydet store afsavn.

- Når jeg kigger tilbage på de seneste to-tre måneder, har der ikke været meget tid, hvor jeg har været hjemme. Så der har været meget dedikation og lyst til at komme tilbage hurtigst muligt og på det niveau, jeg hører hjemme på. I går fik jeg vist, jeg hører hjemme iblandt de allerbedste. Al den tid, jeg har været væk hjemmefra, bærer frugt nu.

Frederik Wandahl på hospitalet i Spanien kort efter sit styrt, hvor han pådrog sig et hoftenært brud i benet. Privatfoto

Vil smadre dem alle

Frederik Wandahl håber ikke, at søndagens resultat bliver crescendoet, men snarere at det bare et begyndelsen på et stærkt efterår.

Her skal han bl.a. køre de to canadiske WorldTour-endagsløb i Montreal og Quebec, inden han skal køre efterårsmonumentet Lombardiet Rundt.

- Jeg skal bare vise, jeg kan komme tilbage fra denne skade og smadre så mange som muligt. Det har været noget af det, der har motiveret mig allermest. Jeg ville vise, jeg kunne komme tilbage ti gange stærkere, og at det her (skaden, red.) bare var et lille setback.

Wandahl har i år kontraktudløb med Bora-Hansgrohe, men fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke er nervøs for ikke at få kontrakten forlænget.