Dansker i voldsomt VM-styrt: Fænomen smadrede alt og alle

VM i Innsbruck blev ikke en gentagelse af triumfen fra Bergen sidste år for de danske juniorer på en dag, hvor rytterne styrtede til højre og venstre

INNSBRUCK (Ekstra Bladet): Fotograferne i mediecenteret i Innsbruck var inden juniornes linieløb blev advaret om, at de unge ryttere styrter for et godt ord.

Det må man sige, at arrangørerne fik ret i.

Allerede tidligt på ruten kom det første massestyrt, og den tendens fortsatte langt ind i løbet, der, helt som forventet, blev vundet af det belgiske supertalent Remco Evenepoel.

Han overtager dermed tronen fra danske Julius Johansen, der kørte først over målstregen sidste år i Bergen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Remco Evenepoel steg af cyklen på målstregen. Resten giver vist sig selv. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dansker i grimt styrt

Med små 30 kilometer igen var danske Aksel Bech Skot-Hansen involveret i et styrt, der fik blodet til at pible frem. Danskeren kom dog på cyklen igen og gennemførte ruten i Østrig i fin stil.

Også storfavoritten Remco Evenepoel måtte bide i asfalten og havde problemer med cyklen, inden han i et fuldstændig vildt anfald af råstyrke kæmpede sig tilbage til feltet og derfra kørte op til de to udbrydere - tyske Marius Mayrhofer og tjekkiske Karel Vacek.

Med tyve kilometer igen havde 18-årige Remco Evenepoel fået nok af at vente på de andre, og så rykkede han ellers hurtigt og effektivt fra Marius Mayrhofer, der som den sidste kunne følge nogenlunde med.

Det belgiske fænomen rydder da også bordet for alt, hvad der er at vinde i ungdomsrækkerne.

Hans sejrsliste for 2018 er alenlang, og ved EM i juli vandt han med ti minutter ned til nummer to.

Og selvom det for en kort stund så ud til, at der kunne komme et uheld mellem ham og guldmedaljen ved VM, så leverede han altså varen og sikrede sig det mindst overraskende verdensmesterskab i mands minde.

Belgieren havde endda overskud til at opildne publikum på rundstrækningen tre kilometer før mål, og derfra brugte han mere tid på at juble til kameraerne end at træde i pedalerne.

Der var dog nok tråd til at sikre sig sejren med mere end et minut ned til nummer to.

Den bedste dansker blev Frederik Wandahl på en femteplads, efter han vandt spurten i en forfølgergruppe.

Frederik Wandahl vandt spurten og blev nummer fem. Foto: Tariq Mikkel Khan

