Dansker jubler: Ny aftale med storhold

Den danske cykelrytter Mattias Skjelmose har forlænget sin kontrakt med Trek.

21-årige Skjelmose har skrevet under på en aftale, der løber frem til udgangen af 2024, oplyser Trek på Twitter.

Han skiftede til Trek på en stagiairekontrakt i 2020, og fra 2021 blev han forfremmet til at køre World Tour.

Han var ikke i tvivl om, at en forlængelse var det rette for ham.

- Hvad kan jeg sige? Jeg har nydt mine første år med holdet, så for mig var der ikke rigtig tale om et valg. Jeg kunne ikke se mig selv fortsætte andre steder, siger Mattias Skjelmose i en pressemeddelelse fra Trek.

- Holdet har allerede vist mig stor tillid, og det ville jeg gerne gengælde ved at forny min kontrakt.

Trek fremhæver hans evner som klatrer og enkeltstartsrytter og knytter derfor klassementforventninger til danskeren, der fik grand tour-debut i Giro d'Italia i foråret, hvor han sluttede som nummer 40.

Annonce:

- Jeg har haft nogle op- og nedture undervejs, men mest opture heldigvis. Jeg ser stadig mig selv konkurrere i grand tours i fremtiden. Jeg fik ikke den bedste start i Giroen, men det er o.k., for så kan jeg kun forbedre mig derfra.

- Forhåbentlig kan jeg tage nogle sejre i fremtiden. Jeg har været tæt på mange gange nu, og jeg vil gerne vise holdet, at jeg også er en vinder, siger Skjelmose.

Læs også: Så vild er Vingegaards fysik

Sejrene skal nok komme, forventer sportsdirektør Luca Guercilena.

Han kalder Skjelmose et iøjnefaldende eksempel på holdets investering i unge talenter.

- Vi har betroet Mattias lederskabet i nogle mindre etapeløb, og det har været glædeligt at se, hvordan han håndterer dette ansvar, siger Luca Guercilena og fortsætter:

- Ud over at være en stærk rytter har Mattias vist stor forståelse for løb og har en evne til at holde sig til, hvor han skal være for at undgå fare. Jeg er sikker på, at vi ikke kommer til at vente længe på at se hans første sejr.

Annonce:

I 2022 blev Skjelmose samlet nummer to i Tour de l'Ain, mens det blev til tredjepladser i Tour de Provence og Tour de Wallonie.

Læs også: 15 år efter Tour-exit: Kyllingen taler ud