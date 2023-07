Dansker jubler over norsk tredjeplads

Tour-debutant Jonas Gregaard er svært begejstret, efter at han hjalp sin norske Uno-X-holdkammerat Tobias Johannessen til en imponerende tredjeplads på torsdagens store bjergetape i Pyrenæerne.

Den udbrudsglade dansker sad længe sammen med Johannessen i etapens store udbrud og fik leveret det arbejde, han var blevet sendt i marken for.

- Vores plan fra start var at få mig og Tobias med i udbrud, og så skulle jeg gøre alt for ham frem til den sidste stigning. At det lykkedes at udføre det, er stort.

- Vi fik det optimale ud af det, og jeg er superglad, siger Gregaard.

Johannessen blev kun slået af etapevinder Tadej Pogacar og nummer to, Jonas Vingegaard.

Gregaard selv løb tør for kræfter nær toppen af Tourmalet, men kæmpede videre og blev næstbedste dansker med et tidstab på godt seks minutter.

- Det er godt nogle dage lige at gå dybt en ekstra gang for at se, hvordan kroppen har det. Også for at booste formen endnu mere. Min krop føltes supergodt.

- Jeg føler, at jeg kan være tilfreds med måden, jeg kørte på, siger Jonas Gregaard.

Tredjepladsen er Uno-X's foreløbig bedste etaperesultat i løbet.