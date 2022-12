Dansker kan udnytte forfærdelig situation

Intet er endnu sikkert, men for første gang siden 2013 kan der næste år være et skandinavisk cykelhold med ved Tour de France.

Det stod ellers skrevet i stjernerne, at det franske hold B&B Hotels-KTM ville få det sidste wildcard til Touren, men onsdag kom det sidste søm i kisten for den drøm, da det blev meddelt at holdet lukkede grundet manglende sponsorer.

Dermed tyder alt på, at det norsk-danske hold Uno-X Pro Cycling, kan overtage franskmændenes plads i verdens største cykelløb, og holdets leder Jens Haugland betegner det som overvejende sandsynligt, at de får et wildcard.

Den utrolige udvikling er kommet bag på holdets danske profil Jonas Gregaard, der fra holdets træningslejr i Calpe fortæller til Ekstra Bladet, at han har blandede følelser omkring situationen.

- Når man i dag kan læse om, at de (B&B Hotels red.) formentlig lukker, så er det da noget, vi snakker om ved frokostbordet, for hold da op det kan jo ske, men der er ikke nogen, der tør tro det. Det ville være et drømmescenarie for holdet.

- Men det er også forfærdeligt, at et hold skal lukke sådan der. Det er mange mennesker, der mister deres arbejde. Det er ikke noget, man ønsker for sin værste fjende.

Foto: Claus Bonnerup

Vil vise sig frem

Tour de France er et af verdens største sportsbegivenheder målt på antal seere, og at kunne træde ind på så stor en scene ville ifølge Gregaard betyde utrolig meget for det ambitiøse Uno-X hold, der endnu ligger i sportens anden division.

- Hvis holdet kommer med, kan det komme til at betyde, at flere vil lære os at kende. Det ville være fantastisk for Uno-X at komme og vise, den måde vi kører på som hold. Det ville være vildt at vise for verden.

Netop måden Uno-X holdet kører på har allerede skabt røre i cykelsporten. For selvom de ikke hører til det fine selskab iblandt WorldTour-holdene, har de ved flere lejligheder bevist, at de fuldt ud kan matche dem.

Det viste Jonas Gregaard i etapeløbet Route d’Occitanie, hvor han blev nummer seks og bl.a. slog superstjernen Nairo Quintana.

Danskeren ved dog godt, at det kan blive noget sværere at gøre det samme i verdens største cykelløb, hvis holdet kommer med.

- På mange fronter har vi vist, at vi har et lige så godt teamwork som de bedste i verden. Så er det klart, vi også skal have lidt held for at komme først på en etape, hvilket ville være et enormt resultat for vores hold. Alt er dog muligt.

Et af holdets stærkeste kort i bjergene er det norske supertalent Tobias Halland Johannessen, der i år blev nummer syv i WorldTour-etapeløbet Catalonien Rundt samt nummer 10 i Tour de France-generalprøven Criterium du Dauphiné.

Drengedrømmen kan gå i opfyldelse

Såfremt han bliver udtaget, ville det betyde enormt meget for 26-årige Jonas Gregaard at køre det løb, han som barn fulgte hjemme fra stuen, og så idolerne dyste i.

- Det ville være drømmen at komme med til Tour de France. Det er et løb, jeg har set siden jeg var helt lille, og jeg tror, det er enhver cykelrytters drengedrøm.

Rent sportsligt ville han dog ikke komme til Touren for at kigge på. Hvis han bliver udtaget af Uno-X, vil han ud at jage den helt store triumf.

- Hvis jeg kommer med, ville jeg nok få muligheden for at opsøge et udbrud og gå efter en etapesejr. I et udbrud ved man aldrig, hvad der sker. Derude er der ikke langt fra en top-10 placering til en etapesejr. Det ville være fantastisk at køre en Grand Tour igen. Det er noget, jeg er god til.

Jonas Gregaard har indtil videre en enkelt Grand Tour på sin resultatliste i form af Giro d’Italia i 2020, hvor han var i tjeneste hos Jakob Fuglsang på Astana og hjalp ham frem til en sjetteplads i løbet.

Om Gregaard og Uno-X holdet også kommer til at køre Tour de France i den nærmeste fremtid, bliver vi klogere på i starten af det nye år, hvor det ventes at de sidste wildcards uddeles.