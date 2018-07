Dansker kikser forsøg på verdensrekord - men sætter dansk rekord

Martin Toft Madsen kørte stærkt, men han kørte ikke stærkt nok til at slå timerekorden i cykling.

Torsdag forsøgte den tredobbelte danske mester i enkeltstart at slå Bradley Wiggins' rekord fra 2015 på 54 kilometer og 526 meter.

Den distance nåede danskeren ikke ud på, men han tilbagelagde på en time omkring 53 kilometer og 600 meter. Den helt nøjagtige distance afventes stadig.

Den imponerende distance gør ham dog til en ganske suveræn indehaver af den danske rekord.

Han nåede også den næstbedste distance på en time nogensinde, men han var altså knapt en kilometer efter Wiggins.

Den 33-årige dansker så ud til at være i problemer undervejs og måtte flere gange rejse sig i sadlen efter et ganske hårdt udlæg.

- Det var hårdt. Det er altid hårdere, når man ikke slår den (rekorden, red.). Jeg kørte det, jeg skulle, de første 20-25 minutter, og så blev den hård. Der kunne jeg godt se, at jeg måtte sætte farten ned for ikke at eksplodere.

- Jeg håbede, at jeg kunne komme en lille smule igen, men det slog hårdt med det samme, hver gang jeg satte farten lidt op.

- Jeg satte trods alt dansk rekord og verdens næstbedste, og det er ikke helt dårligt, men jeg havde sat næsen op efter noget bedre, siger Martin Toft Madsen til TV2 Sport.

Han var rejst til Mexico for at forsøge at slå den prestigefulde rekord på cykelbanen Velodromo Bicentenario i byen Aguascalientes.

Det var tredje gang, at Toft Madsen tog kampen op med timerekorden.

Første gang var i januar i fjor i Ballerup Super Arena. Her nåede danskeren at køre 52 kilometer og 114 meter.

I januar nåede han ud på 52 kilometer og 324 meter i sit andet forsøg, før han valgte at træne sig op til at gøre et tredje forsøg i byen, der ligger 1800 meter over havets overflade.

Selv om det har været et længere forløb med træning og forberedelse, er Martin Toft Madsen ikke slået ud.

- Jeg har absolut ikke fortrudt, at jeg gjorde forsøget. Der er altid noget, der kan gøres bedre i forberedelserne, men jeg har lært en masse om setup, højdetræning og banen herovre.

- Jeg ved godt, at jeg ikke var tæt på at slå rekorden, men det var jo ikke sådan, at jeg var fem kilometer fra den. Jeg havde håbet at slå rekorden og har overhovedet ikke fortrudt, at jeg har gjort forsøget, siger danskeren.

28. juni i år blev han dansk mester for tredje gang i træk i enkeltstart, og BHS-Almeborg-Bornholm-rytteren udelukker ikke at gøre endnu et forsøg på at slå timerekorden.

- Der er nogle ting, der stadig kan forbedres. Det må jeg se på og lave test, når jeg kommer hjem. Når man gør sådan noget her første gang, er det sjældent, at det forløber 100 procent.

Se også: Dansker cykelrytters kapringsforsøg: Vil slå ikonisk rekord i dag

Se også: Dansk teknik-nørd får hjælp af legender til at slå verdensrekord