Dansker leverer kæmpe VM-bedrift: Ingen kunne røre superstjerne

INNSBRUCK (Ekstra Bladet): Sensationen udeblev.

Der blev ikke føjet yderligere VM-medaljer til den danske samling, da der onsdag eftermiddag blev kørt enkeltstart ved VM i Innsbruck.

Den tredobbelte danmarksmester, Martin Toft Madsen, leverede ellers en fornem præstation og endte som nummer ti. Han sad dog længe i det varme sæde med bedste tid, men måtte som forventet strække våben, da favoritterne tonsede over målstregen i Østrig til sidst.

Heller ikke Tour de France-åbenbaringen Søren Kragh Andersen kunne hamle op med favoritterne - slet ikke australske Rohan Dennis, der ganske enkelt smadrede konkurrenterne på den 52,1 kilometer lange enkeltstart og kørte i mål 1.21 før den regerende verdensmester, Tom Dumoulin.

- Rimelig meget screentime

Det var på forhånd forventet, at Martin Toft Madsen ville få det svært på den godt fire kilometer lange stigning, men den 33-årige dansker kom fint op over Gnadenwald og havde bedste tid, indtil Patrick Bevin kørte hurtigere i mål som 13. sidste rytter.

- Jeg kan kun være tilfreds. Målet var at forbedre 13. pladsen i Doha (i 2016 red.) og måske køre i top ti, og det lykkedes jo, lød det fra Martin Toft Madsen, da han var blevet skubbet ud af de varme sæder, hvor man sidder, så længe man har en af de tre bedste tider.

- Det var sjovt at sidde der. Det er fedt, når alle de store bliver sammenlignet med ens tid. Jeg fik rimelig meget screentime, grinede han.

Undervejs drømte han da også om et endnu bedre resultat.

- Man følger lidt med, ik? Men jeg kunne godt se, at det ville blive et sted mellem fem og ti. Jeg talte ryttere, der kom i mål, så jeg vidste godt, at det nok ville blive en tier til sidst.

Martin Toft Madsen hyggede sig i det varme sæde, indtil han blev skubbet ud. Foto: Tariq Mikkel Khan

Håber på bedre rute

Præstationen som den tiende bedste i verden skal ses i lyset af, at favoritter som Chris Froome, Geraint Thomas, Richie Porte og Primoz Roglic af forskellige årsager ikke stillede til start.

Alligel mener Martin Toft Madsen ikke nødvendigvis, at han har ramt loftet med en tiendeplads.

- Det kommer an på ruten. Denne her rute var bedre end sidste år, men den var dårligere end den i 2016, så derfor er jeg meget tilfreds med top ti.

En mere flad rute havde passet bedre til den danske tempospecialist, og da han havde fået pusten medgav han da også, at stigningen var tung at komme igennem.

- Den var hård. Jeg havde kørt den et par gange, så jeg blev ikke overrasket, men jeg var da nede og køre en 14-15 kilometer i timen, og det er altså ikke så tit, at man kører så langsomt på en enkeltstartcykel.

Søren Kragh Andersen kører i mål med 18. bedste tid. Foto. Tariq Mikkel Khan

Dansk Tour-profil ramte muren

Søren Kragh Andersen, der imponerede i Tour de France i sommer, havde til gengæld store vanskeligheder, da først bakken dukkede op i det østrigske landskab efter 30 kilometer.

Danskeren leverede en god første mellemtid efter lidt mere end 16 kilometer, men derfra gik det kun en vej.

- Det gik meget godt til at starte med, men jeg kunne slet ikke finde rytmen på bakken. Jeg kunne ikke køre stærkt nok. Det var en lang enkeltstart – en god erfaring og godt at prøve, lød det fra Søren Kragh Andersen, der ikke var klar over, at præstationen rakte til en 18. plads, da han mødte pressen ved målstregen.

Søren Kragh Andersen kom i mål 4,28 efter vinderen Dennis Rohan, og der var da også klasseforskel på de tre hurtigste og resten af rytterne fra den 61 mand store startliste.

Sidste års vinder i Bergen, Tom Dumoulin, var på forhånd regnet som favorit sammen med Rohan Dennis, men de færreste havde nok regnet med at sidstnævnte ville distancere den regerende mester med mere end et minut. Belgiske Victor Campenaerts fuldendte top tre i stort set samme tid som Dumoulin.

Rohan Dennis smadrede al modstand til side og vandt VM i enkeltstart. Foto: Tariq Mikkel Khan

