Dansker melder fra til Tour de France

Mads Würtz Schmidt kommer ikke til at køre Tour de France i Danmark.

Det skriver TV 2.

Han fortæller, at han er skuffet over at misse starten fra Danmark, men han også er afklaret på grund af manglende topform, efter han har været ramt af coronavirus.

Den 28-årige cykelrytter har givet sit hold, Israel - Premier Tech, besked om, at de ikke skal vælge ham.

Würtz Schmidt har deltaget en enkelt gang i Tour de France. Det var i 2019.

Valgren misser også Touren

Søndag styrtede Michael Valgren til det franske etapeløb Route d'Occitanie. Han kommer derfor heller ikke til at være på startlisten til Touren, fortalte EF Education-EasyPosts danske sportschef, Matti Breschel.

Valgren satte efterfølgende selv ord på styrtet.

'Det var min egen skyld, og jeg er ked af, jeg tog den risiko. Men jeg ville vise mit værd før Touren efter min corona, og jeg gik lidt over grænsen på en nedkørsel. Heldigvis tog jeg ingen med mig i faldet.'

'Og alt, jeg gerne vil sige, er bare tak for alle jeres søde beskeder. De betyder meget, skrev han på Instagram.

Fredag i næste uge begynder Tour de France. Op til løbet frygter flere af rytterne at blive smittet med corona, mens flere allerede er blevet smittet.

Heriblandt er danskerne Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen og Mikkel Bjerg, mens Jakob Fuglsang vil isolere sig inden løbet i forsøget på at undgå smitte.

