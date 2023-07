Dansker nummer sjok: Kan vinde præmie

Der er rødt og hvidt i front af Tour de France med Jonas Vingegaard, der brager mod et forsvar af sin sejr sidste år.

Men der er også dansk helt agterude. Helt dernede i resultatlisten, hvor tidstabet gøres op i timer i stedet for minutter eller sekunder.

Således er Michael Mørkøv kørt bagud med mere end fire timer og ligger håbløst sidst. Det er mere end otte minutter efter næstsidste mand: kolossen Yevgeniy Fedorov fra Astana.

Fra og med sidste år udlovede rejseselskabet Lastminute.com en præmie til Tourens 'Lanterne Rouge', men ikke engang udsigten til et rejsegavekort kan muntre Mørkøv op i forhold til sin placering:

- Jeg var ikke klar over, at der er en præmie. Men det er ikke, fordi jeg er specielt stolt over at ligge sidst - vi kører jo cykelløb - men det er nu engang realiteten.

- Jeg bliver nødt til at fokusere på at komme igennem de her etaper og så forhåbentlig kunne køre efter resultater på de etaper, der ligger til mig, siger Michael Mørkøv med udsigt til fortsat flere bjergetaper, der bestemt ikke er hans yndlingsterræn.

Søndagens etape indeholder det hårdeste stykke asfalt indtil videre, hvis du spørger Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen

Har gjort det før

Han er en del af et Soudal-Quickstep-mandskab, der ikke har ramt noget som helst under denne Tour og endda også måtte sige farvel til det ellers relativt sikre sprint-es, Fabio Jakobsen, halvvejs.

Men det betyder omvendt, at Mørkøv har fået frihed, men chancerne er meget små, erkender han,

- 18. etape er mere flad, hvor jeg måske enten kan gå med i et udbrud eller køre spurten til sidst. Og så er der selvfølgelig Champs-Élysées, siger han uden at lyde oprigtig om egne chancer.

- Selvfølgelig vil jeg prøve. Men at tro, at jeg kan slå verdens bedste sprintere, er måske at skyde over målet, konstaterer han.

Michael Mørkøv har sådan set vundet en massespurt i en Grand Tour før. Det skete tilbage i Vuelta a España for ti år siden, da han slog sprintere som Maximiliano Richeze, Tyler Farrar, Michael Matthews og Gianni Meersman.