Dansker om Riis-indtog: - Var ikke forberedt på det

Da Lars Michaelsen i efteråret underskrev aftalen om at blive ledende sportsdirektør på World Tour-cykelholdet NTT, var det med udsigt til at blive holdets øverste ansvarlige på det sportslige område.

Men med Bjarne Riis som team manager og medejer af holdet har Michaelsen pludselig fået en overordnet, hvis ord i princippet har mere vægt.

- Det er rimelig klart, at Bjarne er over mig i kraft af et medejerskab i cykelholdet. Han har selvfølgelig mere at sige.

- Men Bjarne og jeg har jo arbejdet sammen før, og vi deler mange værdier og filosofi. Jeg tror ikke, at vi skal forvente en masse uenighed, siger Michaelsen, der i en årrække var sportsdirektør på Riis' daværende hold, Team Saxo Bank.

Bjarne Riis er blevet ny holdleder. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Michaelsen indgik aftalen med NTT-chefen Douglas Ryder i efteråret, og allerede dengang spøgte rygterne om et kommende ægteskab mellem Riis og NTT.

Onsdag er det altså blevet endelig bekræftet.

- Det var på intet tidspunkt sikkert, at det ville blive udfaldet. Da jeg indgik min aftale med Douglas, afviste han det faktisk.

- Jeg var ikke forberedt på det, men ligesom alle andre følger jeg jo med på rygtebørsen og vidste godt, at den situation kunne opstå. Det er den nu, og det er bare sådan, det er, siger Lars Michaelsen.

Han står over for en stor opgave i de kommende måneder. Det sydafrikanske hold, der hidtil har kørt som Dimension Data, har i flere sæsoner hørt til feltets dårligste, selv om et topnavn som Mark Cavendish har været på lønningslisten.

- Dimension Data har lidt under en rockstarmentalitet, hvor folk har troet, at lige meget hvem man var, kunne man forvente særbehandling.

- Sådan skaber man jo ikke et hold. Det har været en af udfordringerne, og det er vi i gang med at rette op på, siger Lars Michaelsen.

