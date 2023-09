Dansker på vej til YouTube-hold

Andreas Stokbro er på vej til et af cykelsportens mere skæve og unikke projekter, da han ifølge Ekstra Bladets kilder skal køre for Youtuberen Bas Tietemas cykelhold i 2024

Andreas Stokbro bliver næste år professionel cykelrytter igen.

Danskeren, der tidligere har kørt på bl.a. WorldTour-holdet Qhubeka -Assos, er ifølge Ekstra Bladets kilder på vej til det hollandske cykelhold TDT-Unibet Cycling Team

Skiftet kommer, efter Andreas Stokbro har haft en fornem sæson på det dansk-luxembourgske cykelhold Leopard-TOGT med flere fornemme resultater og sejre.

Andreas Stokbro under årets PostNord Danmark Rundt. Foto: Claus Bonnerup

Drevet af Youtuber

Holdet er for en stor del ukendt her til lands, men det har en stor tilstedeværelse på internettet.

Projektet er startet af cykelrytteren Bas Tietema, der gennem YouTube-kanalen Tour de Tietema er blevet en internetstjerne i hjemlandet Holland.

Sammen med to af sine venner har han i årevis lavet sjove og skæve videoer fra bl.a. Tour de France.

Et af de mest vellykkede eksempler på dette var fra årets Tour, hvor et af medlemmerne udgav sig for at være Magnus Cort.

Iklædt danskerens trikot og rygummer turnerede de rundt iblandt busserne, hvor en stakkels journalist bed på krogen, forvekslede ham med danskeren, og interviewede ham.

Optrinnet kan ses i videoen nedenfor.

Startede cykelhold

Efterhånden som YouTube-kanalen voksede sig større, gjorde de tre venners ambitioner det også.

Det kulminerede i år, hvor de startede cykelholdet TDT-Unibet Cycling Team.

Næste år tager projektet så endnu et skridt op, når det bliver et professionelt cykelhold. Det muliggør, at holdet kan søge om wildcard til WorldTour-løb såsom Flandern Rundt og Tour de France.

Om dette så lykkes, må tiden vise.