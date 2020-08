Dansker ryster på hovedet: Det er lidt hysterisk

Respekten for Covid-19 er enorm i det professionelle cykelfelt inden lørdagens Strade Bianche. Måske også for stor, mener dansk sportsdirektør

Lørdag klokken 13.45 lyder det forsinkede startskud til årets Strade Bianche i Italien - et løb du kan følge direkte på ekstrabladet.dk.

Cykelløbet er det første på World Touren siden Paris-Nice i marts, hvor coronapandemien satte et brat stop for næsten al professionel sport i verden.

Strade Bianche bliver starten på en 100 dage lang cykelkalender, hvor næsten et helt års cykelløb er kondenseret ned på tre måneder.

Det første større løb siden coronapausen, etapeløbet Vuelta a Burgos, startede 28. juli, men cykelrytternes comeback på landevejen er dog ikke forløbet helt problemfrit.

UAE-holdet måtte inden 2. etape af løbet trække tre ryttere fra feltet, fordi de havde været i kontakt med en person, som blev antaget for at være coronasmittet.

'Man overreagerede lidt'

Sportsdirektør for NTT Lars Michaelsen synes, man var lige lovlig hurtig på aftrækkeren, hvad angår rytternes exit.

- Hvis du kigger på situationen med UAE, hvor der var tale om tre ryttere, der havde været i rum med en, der måske var smittet og som, man nu ved, er blevet testet negativ, så er det lidt hysterisk.

Arkivfoto: Ernst van Norde

- Jeg skal ikke blande mig i det, for det er jo interne strategier og politik, men jeg synes nok, at man overreagerede lidt, siger Lars Michelsen.

Tidligere cykelrytter og nu kommentator på Eurosport Thomas Bay har tiltro til, at holdene tager deres ryttere ud, hvis de finder ud af, at de kan have været i smittefare.

Retningslinjerne skal holdes

Også i de helt store løb som Tour de France og Vuelta a España.

- Det er ikke sådan, at de er mere villige til at gamble mere, når de kommer ind i løb af lidt højere rangering.

- Folk er godt klar over, at hvis cykelsæsonen skal lykkes, så skal retningslinjerne holdes, siger han.

Efter Strade Bianche følger 18 World Tour-løb i 2020.

Tour de France er skemalagt til at starte 29. august. Giro d'Italia skal starte 3. oktober, og Vuelta a España løber af stablen fra 20. oktober.

