Dansker scorer kontrakt med stort hold

Endnu en dansker skal fremover vise sig frem på cykelsportens højeste niveau.

Julius Johansen har således skrevet under på en kontrakt med det belgiske World Tour-hold Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, hvor han starter i 2022. Det skriver holdet på sin hjemmeside.

21-årige Johansen skifter dermed væk fra det norske Uno-X-mandskab, han har kørt på siden sidste sæson.

Julius Johansen har indtil nu primært gjort sig som banerytter og var blandt andet med til OL som reserve på det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb. I 2020 var han med til at vinde VM-guld i samme disciplin.

Men nu gælder det altså landevejene.

- Jeg står på dørtrinet til et stort skift i min karriere. Efter at have dedikeret adskillige år til banecykling, vil jeg nu vende min opmærksomhed mod landevejscykling, siger Julius Johansen på sit kommende holds hjemmeside.

- Jeg ville derfor til et hold, der kan få det bedste ud af mig. Jeg vil udvikle mig selv i klassikerne, i de ugelange etapeløb eller som en del af holdets sprinttog.

Julius Johansen har tidligere kørt for danske ColoQuick.