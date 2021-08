Dansker skifter til danskerkoloni

Den danske cykelrytter Jonas Gregaard skifter fra World Tour-holdet Astana til det norske prokontinentalhold Uno-X.

Han har fået en toårig kontrakt fra og med næste sæson. Det bekræfter han mandag på Twitter.

- Jeg er meget begejstret og glad for at kunne meddele, at jeg skifter til Uno-X de kommende to år.

- Jeg ser frem til at begynde en ny rejse med nye muligheder og udfordringer, skriver Jonas Gregaard på det sociale medie.

Han takker samtidig Astana for tre et halvt år efter skiftet fra Riwal i 2018.

Hos Uno-X bliver Jonas Gregaard holdkammerat med en række andre danskere.

Følgende danskere lige nu tilknyttet: Frederik Rodenberg, Niklas Larsen, Julius Johansen, Johan Price-Pejtersen, Morten Hulgaard og Jacob Hindsgaul Madsen. Desuden skifter Niklas Eg til holdet fra den kommende sæson.

Astana oplyser mandag, at det kasakhiske hold fortsætter i 2022. Der har været tvivl om finansieringen til næste år, men det hele er nu på plads.

Holdets anden dansker, Jakob Fuglsang, har ikke officielt fremtiden på plads for næste år.