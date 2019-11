Dansker skifter til storhold

22-årige Mathias Norsgaard bliver første dansker på det mægtige Movistar-hold, så nu bliver spanskundervisning et vigtigt vinterprojekt for ham

Faktisk var det hele gået i vasken. Mathias Norsgaard blev stillet en kontrakt i udsigt allerede i august, hvor både det spanske storhold Movistar og andre World Tour-hold havde snøren ude efter ham efter sejren på første etape af Tour de l’Avenir.

Men selv om der blev indgydet håb og afgivet løfter, skete der ikke noget konkret, og Norsgaard havde derfor opgivet håbet om allerede næste år at køre på cykelsportens højeste niveau.

- Men så i oktober ringede Movistar pludselig igen. Det kom bag på mig, for jeg var blevet skuffet så mange gange, siger Mathias Norsgaard til Ekstra Bladet.

- Mange managere havde ringet og givet udtryk for, at jeg lige var den, de ledte efter, men så ophørte kontakten pludselig, og så blev det ikke til noget.

- Da Movistar så ringede en mandag og ville skrive kontrakt torsdag, tænkte jeg bare, at den sang havde jeg hørt før. Men denne gang var den heldigvis god nok, siger Norsgaard.

Han har skrevet kontrakt for to år med holdet, der har veteranen Alejandro Valverde som største navn. Holdet er gennemsyret spansk, og selv om Norsgaard har boet i Girona i Nordspanien i et år, står han over for en udfordring, hvad angår sproget.

Brent van Moer (sølv), Mikkel Bjerg (guld) og Mathias Norsgaard (bronze) på podiet ved VM i enkeltstart for U23-ryttere i 2018. Bjerg og Norsgaard er svogre, idet Bjerg er kæreste med Norsgaards lillesøster), og det er også bofæller i Girona, hvor de deler en lejlighed. Foto: Christian Bruna / Ritzau Scanpix.

- Det går superdårligt med det spanske. Vi lever jo i et parallelsamfund i Girona, hvor vi er en flok danskere, der træner og bor sammen og ellers fortrinsvis er sammen med engelsktalende ryttere, siger Mathias Norsgaard.

- Det er superhyggeligt, men det er jo også træls, at man ikke har lært noget spansk, når nu man får brug for det. Det bliver et projekt hen over vinteren at få lært noget mere.

- Chefen på Movistar, Eusebio Unzue, taler ikke engelsk, så hvis jeg gerne vil tale med ham, må jeg lære sproget. Jeg vil også gerne vise respekt for ham og holdet ved at lære spansk, siger Norsgaard.

Movistar er et udpræget etapeløbshold, som stort set er usynligt i de nordlige klassikere. Norsgaard, der er en stor og stærk temporytter på to meter, anser det derfor for at være ‘højst sandsynligt’, at han får chancen for at køre for eksempel Paris-Roubaix.

Derimod får han meget sværere ved at få plads i en Grand Tour, og han sætter derfor ikke næsen op efter at køre Tour de France, når løbet begynder i København i 2021.

- Chancen for, at jeg kan nå at udvikle mig så meget, at jeg er klar til Touren i 2021, er meget lille. Jeg vil arbejde hårdt for det, selvfølgelig, men det er ikke videre sandsynligt, at jeg får en plads, siger Norsgaard.

- Touren i Danmark er en drøm, men det er ikke et mål. Sætter jeg mig så høje mål, kan jeg næsten kun blive skuffet, så jeg vil hellere sætte mig realistiske mål og blive en glad professionel, siger Mathias Norsgaard, som bliver den 21. danske rytter på World Touren næste år.

Rasmussen: Norsgaard skal markere sig nordpå

Michael Rasmussen er Ekstra Bladets faste cykelsportskommentator. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix.

Der er ikke noget at sige til, at en ung rytter som Mathias Norsgaard har takket ja til at køre på et storhold som Movistar. Spørgsmålet er snarere, hvad Movistar, som lægger flest kræfter i etapeløb, vil med en stor, tung rytter som Norsgaard.

- Movistar har købt nogle hestekræfter, som på flad bane kan beskytte nogle af de der små spaniere, der let blæser væk i vinden, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelsportskommentator.

- De har Imanol Erviti og Nelson Oliveira, som kan noget af det samme, men de mangler tit nogle store og stærke folk som Norsgaard.

- Han kan træde nogle watt i fladere terræn, men han får det svært i det terræn, hvor Movistar som regel excellerer, nemlig i etapeløbene sydpå.

- Norsgaard får derfor chance for at prøve sig selv af i de belgiske løb, hvor Movistar ikke har meget at byde på ud over årtusindets bedste cykelrytter, Alejandro Valverde, siger Rasmussen.

- Her og nu er det vigtigste overhovedet for Norsgaard, at han lærer noget spansk. Han ville gøre sig selv en stor tjeneste ved at tage intensiv undervisning i den næste måneds tid.

- Eller risikerer han hurtigt at blive ret ensom og føle sig udenfor på holdet. Kan han bare en smule spansk, står han godt rustet til næste sæson, siger Michael Rasmussen.

