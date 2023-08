Dansker skifter til Tour-hold

Efter at have været dominerende i flere år på lavere niveau bliver Rasmus Bøgh Wallin næste år igen professionel, når han bliver cykelrytter på det storsatsende Uno-X-hold

Uno-X Pro Cycling forstærker truppen til næste år med danske Rasmus Bøgh Wallin.

Det fortæller kilder til Ekstra Bladet.

Den tidligere Riwal-rytter har de seneste to sæsoner kørt for Restaurant SuRi-Carl Ras, og her er det gået så godt, at det storsatsende cykelhold har tilbudt ham en toårig kontrakt fra næste sæson.

Mere end 20 sejre på to år

27-årige Bøgh Wallin har i flere år været en af de stærkeste ryttere på den hjemlige løbsscene.

Han har i denne periode hevet sejre ned fra hylderne i flæng. I fjor blev det til 13 styk, og i år har han hidtil vundet 8. Det gør ham til en af de mest vindende ryttere herhjemme, om end flere af sejrene er i mindre løb.

Derudover har han de seneste to år vundet bakketrøjen i PostNord Danmark Rundt, hvor han på flere etaper har været med til at animere løbet fra udbruddet.

Rasmus Bøgh Wallin har de seneste to år kunnet betræde det endelige podie i PostNord Danmark Rundt som vinder af bakketrøjen. Foto: Jonathan Damslund

Caféejer og træner

Men Rasmus Bøgh Wallin er mere end bare cykelrytter.

Sammen med holdkammeraten og vennen Magnus Bak Klaris ejer han cafeen Palmarés i København. Her har han de seneste par år bl.a. fungeret som bikefitter for professionelle og amatører, der er kommet forbi for at få hjælp til at finde den optimale position på cyklen.

Beslutningen om at åbne cafeen blev taget, efter at Bøgh Wallin havde tilbragt to sæsoner som professionel på det danske cykelhold Riwal.

Derudover er Bøgh Wallin træner for en række danske cykelryttere.

Markant oprustning

Det er således en ganske habil profil, Uno-X Pro Cycling får ind til næste år. Holdet er generelt i gang med en markant oprustning, da de har hentet flere profiler ind til næste sæson

Magnus Cort, Giro-åbenbaringen Andreas Leknessund, Jonas Iversby Hvideberg og Markus Hoelgaard skifter alle fra WorldTour-hold til det norsk-danske cykelhold.

Uno-X Pro Cycling ser således ud til at tage et stort skridt op til næste sæson, og det bliver med Bøgh Wallin og en række danske ryttere i truppen.

Hvor mange danskere det bliver til, vides ikke.

Flere af holdets danske ryttere har kontraktudløb i år, og det vides endnu ikke, om ryttere som Niklas Eg, Lasse Norman Leth, Jacob Hindsgaul eller Niklas Larsen får forlænget deres kontrakt, mens det ser noget lysere ud for Jonas Gregaard og Anthon Charmig, der begge fik vist sig frem i årets Tour de France.

