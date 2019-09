Dansker skifter til Valgrens hold

Lars Michaelsen har fået nyt job.

Fra næste sæson skal den danske sportsdirektør hjælpe Michael Valgren og resten af Team Dimension Data til sejre på landevejene.

Den 50-årige dansker skifter nemlig fra Astana til det sydafrikanske hold, der efter nytår skifter navn til Team NTT.

Det oplyser Dimension Data i en pressemeddelelse.

Lars Michaelsen får titel af ledende sportsdirektør eller Head Sports Director, som holdet selv kalder det.

- Igennem årene har jeg ivrigt fulgt (holdleder, red.) Douglas Ryders hold, og de forskellige udviklinger, det har gennemgået, i takt med at det har etableret sig på World Tour, siger Michaelsen i pressemeddelelsen.

- Jeg tror virkelig på, at denne rejse vil fortsætte, og jeg er glad for at indtage denne rolle og blive en del af en kontinuerlig udvikling af holdet i fremtiden.

Lars Michaelsen har før sin ansættelse hos Astana været sportsdirektør på Team Saxo Bank i flere omgange, amerikanske RadioShack og Leopard Trek.



