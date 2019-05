Dansker sniger sig højere på podiet

Kasper Asgreen er rykket op som nummer to efter femte etape af cykelløbet Tour of California.

Etapen endte i en sprint i byen Ventura, hvor Quick-Steps 24-årige dansker blev nummer fem efter sejrherren Iván García Cortina fra Bahrain-Merida.

Men fordi Asgreen vandt den første indlagte pointspurt og samlede tre sekunder op, passerer danskeren italienske Gianni Moscon på andenpladsen.

Hjemmebanefavoritten Tejay van Garderen fører fortsat løbet. Amerikaneren har fire sekunder ned til Asgreen.

Kasper Asgreen skulle dog have været i førertrøjen efter fjerde etape, da både Tejay van Garderen og Gianni Moscon blev fanget i et styrt 3,2 kilometer før mål og tabte næsten et minut.

UCI's regler siger, at alle ryttere, der bliver fanget i et styrt inden for løbets sidste tre kilometer, får samme tid.

Løbsjuryen valgte dog at trodse UCI's regler, skriver cyclingnews.com.

Juryen mente, at styrtet havde forhindret van Garderen i at komme op til Asgreen og de forreste ryttere og gav alle de implicerede i styrtet, herunder van Garderen og Moscon, samme tid som Asgreen og vinderen af løbet.

Til stor frustration for mange af de andre hold.

Astana, der har danske Jonas Gregaard på syvendepladsen i løbet, har nedlagt protest over juryens dom.

Holdet påpeger, at van Garderen ikke var i kontakt med gruppen, der styrtede 3,2 kilometer før mål, da han selv var styrtet længere tilbage.

- Vi protesterer ikke imod, at juryen giver samme tid til de ryttere, der styrtede 3,2 kilometer før mål. Men mod at den sætter van Garderen til samme tid som dem, på trods af at han ikke var i gruppen, siger Astanas sportsdirektør, Dmitrij Fofonov.

- Hvad nu, hvis van Garderen vinder hele løbet med et sekund? Det er en katastrofe, siger han.

Quick-Step har ikke nedlagt protest.

Fredag skal rytterne ud på løbets andensidste etape, der ender på en krævende stigning på bjerget Mount Baldy, der ligger i 1280 meters højde i San Gabriel-bjergene lidt uden for Los Angeles.