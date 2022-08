Dansker spiller hovedrolle på hård bjergetape

Det var lige ved og næsten for Mattias Skjelmose.

Onsdag diskede det danske cykeltalent op med en flot indsats på 2. etape af det franske etapeløb Tour de l'Ain, men han måtte nøjes med en andenplads.

Den 21-årige Trek-rytter angreb på den sidste helt store stigning og så kortvarigt ud til at have distanceret de øvrige favoritter. Men han blev hentet, og med knap to kilometer til mål angreb Guillaume Martin (Cofidis) og vandt.

Mattias Skjelmose var forud for onsdagens bjergetape udråbt som en af de største favoritter, men formåede lige nøjagtig ikke at snuppe sejren.

I stedet snuppede han endnu en placering i top-10. Det er sket 16 gange tidligere i sæsonen. Han har endnu sin første professionelle sejr til gode.

Mattias Skjelmose har været tilknyttet det danskerglade Trek-mandskab siden 2020, hvor han blev hentet ind som lærling i efteråret.

Han overbeviste derefter holdet om, at han skulle have en kontrakt, og han har kørt som professionel siden begyndelsen af 2021.

Den helt store udskilning på onsdagens etape i Tour de l'Ain foregik på bjerget Col du Portes. Særligt en acceleration fra George Bennett (UAE Emirates) fik feltet til at eksplodere.

En gruppe på omtrent ti ryttere fortsatte op ad bjerget i høj fart, og kort før toppen stak Mattias Skjelmose af. Kun Ivan Ramiro Sosa (Movistar) reagerede i første omgang, og Skjelmose fik ikke lov at komme langt væk.

Ikke desto mindre lykkedes han med at skabe afstand på den første del af nedkørslen, og da rytterne skulle op ad en lille knold inden den sidste nedstigning mod mål, havde han 20 sekunders forspring til forfølgerne.

Det forspring blev der spist grundigt af på den lille stigning. Særligt Guillaume Martin (Cofidis) satte tempoet i vejret, og til sidst blev Skjelmose opslugt.

En gruppe på syv ryttere skulle nu dyste om sejren, og til sidst tog Guillaume Martin fusen på de andre og tog sejren med nogle få cykellængder.