Dansker stiktosset: 'Simpelthen ikke okay'

Hvordan kan det lade sig gøre ikke at teste for doping gennem et helt løb?, spørger Magnus Cort

Hvor er I henne, kære dopingkontrol?

Magnus Cort vandt godt nok en af etaperne i Etoile de Bessèges, men trods sejren har den hurtige dansker ikke kun glade tanker i hovedet, for den manglende dopingkontrol til løbet bekymrer ham dybt.

- Desværre var det hele ikke godt i weekenden. Der var aldrig nogen dopingkontrol til dette løb!!! Jeg forstår ikke, hvordan det er tilladt at have et løb på dette niveau med syv World Tour-hold til start uden dopingkontrol. Efter min mening er det simpelthen ikke okay, UCI (Den internationale cykleunion, red.), skriver Cort på Instagram.

TV2 har fanget EF Pro Cycling-rytteren, der tror på, at dopingkontrollerne virker. Derfor håber han ikke, at det bliver hverdag med løb uden prøvetagninger.

- Det undrer mig, at det overhovedet kan lade sig gøre. Det er ret ualmindeligt, at man ikke har kontrol. Som regel er det altid vinderen, førertrøjen og måske en-to tilfældigt udvalgte fra etaperne som minimum, der bliver testet, siger Magnus Cort.

Cort kørte sidste år for Astana, men fik altså debut for EF Pro Cycling i det franske løb. Han kunne i alt drøne af sted med tre top 3-placeringer og pointtrøjen i sit første løb.

