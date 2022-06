Dansker vil værne om sin favorit-disciplin

Med sejre ved DM, EM og VM i enkeltstart for ryttere under 23 år blev Johan-Price Pejtersen sidste år katapulteret med stor kraft op på cykelsportens højeste niveau.

World Tour-holdet Bahrain Victorious stod klar med åbne arme, og han har allerede fået lov til at være med i nogle af de helt store løb.

Tidligere har tempospecialister som Mathias Norsgaard og Mads Würtz Schmidt sat enkeltstarten mere i baggrunden efter niveauskiftet, men Price-Pejtersen vil værne om disciplinen.

- På World Touren får man en anden ballast med nogle løb, og på den måde kan man godt udvikle sig.

- På et eller andet punkt vil jeg gerne holde enkeltstarten tæt, i forhold til at jeg synes det er en fed disciplin, men jeg håber også, at jeg udvikler mig som landevejsrytter og generelt får et højere bundniveau, siger han.

Han åbnede sæsonen med en niendeplads på tidskørslen i UAE Tour, mens han endte langt tilbage på Romandiet Rundts enkeltstart.

Selv om han sidste år vandt tre løb, er han ikke forvænt med at vinde løb på samlebånd. Og det er han klar over, at han næppe kommer til lige foreløbig trods sidste års dominans i disciplinen.

- Jeg har været så heldig at starte i en alder, hvor jeg aldrig har været den bedste i noget som helst. Jeg har aldrig været vant til at vinde, så på et eller andet plan er det meget vant for mig at sige, at en niendeplads i UAE Tour er en succes, så længe jeg bare bevæger mig fremad.

- Hvis man har været et århundredetalent og vundet alle løb, man har stillet op i, og pludselig kommer på World Touren, hvor man ikke kan være med eller være i nærheden af det, så kunne jeg forestille mig, det ville være mentalt anderledes, siger han.

23-årige Johan Price-Pejtersen har kontrakt med Bahrain Victorious frem til udgangen af 2023.