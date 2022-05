Dansker vraget til Tour de France

- Det var helt klart et håb, at jeg skulle køre. Jeg var i bruttotruppen, men det er blevet besluttet, at jeg ikke var langt nok fremme.

Sådan siger den 25-årige cykelrytter Mathias Norsgaard lørdag til TV 2 Sporten.

Den store skuffelse hænger også sammen med muligheden for at køre verdens største cykelløb på dansk grund, da de tre første etaper som bekendt afvikles i Danmark 1.-3. juli.

Tempospecialisten Norsgaard har dermed fortsat sit første Tour de France til gode.

Han har senest kørt Tour de Hongrie i Ungarn, hvor han sluttede på en samlet 40. plads efter de fem etaper. Lørdag kører han GP Herning på det danske landshold med blandt andre Mads Pedersen.

