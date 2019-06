Danskere bag etapesejr i Schweiz

Italieneren Elia Viviani (Quick-Step) kom med stor dansk hjælp først over målstregen på 4. etape af Schweiz Rundt.

På den sidste kilometer af etapen blev han ført frem af holdkammeraterne Kasper Asgreen og Michael Mørkøv, som afleverede italieneren i en perfekt position i spurten om etapesejren.

På den anden side af målstregen fik Mørkøv en stor krammer af Viviani som tak for hjælpen.

Etapen vil først og fremmest blive husket for en episode cirka 30 kilometer fra mål.

Her røg Geraint Thomas (Team Ineos) i asfalten, og Tour-favoritten blev siddende, mens han blev tilset af en læge. Efterfølgende meddelte Team Ineos, at Thomas var på vej på hospitalet og ude af etapeløbet.

Schweiz Rundt har ry for at være et af de løb, der tester formen blandt flere bejlere til Tour-tronen, og Thomas var også spået til at kunne gøre sig gældende i løbets klassement.

De øvrige ryttere kunne ikke tage sig af britens styrt og kørte ufortrødent videre. Cirka syv kilometer fra mål blev resterne af et udbrud hentet, og det lignede atter et sprinteropgør om etapesejren.

I modsætning til mandagens etape var Viviani denne gang hurtigere end Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Sagan endte til sidst som nummer tre, da Michael Matthews (Sunweb) også nåede at komme ind foran slovakken.

Sagan beholder dog løbets førertrøje, mens Kasper Asgreen beholder løbets ungdomstrøje.

