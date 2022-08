Danskere får stjerne som holdkammerat

I bestræbelserne på at blive et World Tour-hold har det norske cykelhold Uno-X præsenteret sit nok største navn til dato.

Fra 2023-sæsonen får holdet nemlig gavn af den stærke norske sprinter og klassikerspecialist Alexander Kristoff, som vender hjem til Norge på en treårig kontrakt.

Det oplyser Uno-X mandag.

Her bliver han holdkammerat med mindst otte danske ryttere. Anthon Charmig, Niklas Eg, Jonas Gregaard, Lasse Norman Hansen, Jacob Hindsgaul, Niklas Larsen, William Blume Levy og Marcus Sander Hansen har ifølge databasen procyclingstats.com alle kontrakt med Uno-X i 2023-sæsonen.

35-årige Kristoff glæder sig over, at han har de sidste år af karrieren på plads.

- Det skulle være nu eller aldrig, hvis jeg skulle blive en del af et norsk projekt i min karriere. Det her er min mulighed.

Annonce:

- Det er den længste kontrakt, jeg nogensinde har underskrevet, og det var en af grundene til, at jeg valgte at skrive under med Uno-X, for Intermarché- Wanty (nordmandens nuværende hold, red.) ville ikke strække sig så langt.

- Kontraktlængden viser, at Uno-X har stor tiltro til mig. Det er en tillidserklæring, at de giver en gammel mand en kontrakt på tre år, siger Kristoff til norsk TV 2 ifølge NTB.

Holdchef Jens Haugland håber, at Kristoff kan være med til at udvikle holdets mange unge ryttere.

- Han kommer ikke til Uno-X for at få en lukrativ pensionsaftale. Han kommer for at flytte holdet op på World Touren og blive en del af grand tour-løb. Og så kommer han for at vinde cykelløb, siger Jens Haugland til norsk TV 2.

Kristoff er en stærk afslutter, og han står noteret for hele 84 professionelle sejre i karrieren. Han har blandt andet vundet fire etapesejre i Tour de France, mens han i 2015 vandt Flandern Rundt.

I 2006 kørte han for det danske kontinentalhold Glud & Marstrand.