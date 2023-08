Danskere færdige på Tour-hold

Flere af de nuværende Uno-X danskere er færdige på holdet efter i år. De står dermed uden et hold for 2024-sæsonen indtil videre

Uno-X-holdet har i flere år været et norsk-dansk cykelprojekt, men næste år tyder meget på, at holdet bliver en del danskere færre.

Fem af holdets danske ryttere står med kontraktudløb, og Ekstra Bladet erfarer, at flere af disse med al sandsynlighed forlader holdet efter denne sæson.

De fem ryttere med kontraktudløb er Lasse Norman Leth, Jonas Gregaard, Niklas Eg, Jacob Hindsgaul og Niklas Larsen.

Her er der specifikt tale om, at de fire førstnævnte med al sandsynlighed er ude af holdet, mens Niklas Larsen stadig er et åbent spørgsmål.

I år havde Uno-X-holdet 28 ryttere på kontrakt og på nuværende tidspunkt er 27 ryttere offentliggjort for 2024-sæsonen.

Hvis holdet bliver på den nuværende kapacitet, efterlader det umiddelbart en plads tilovers på mandskabet, som Larsen i teorien kunne få.

Niklas Eg er en af de danskere, der ventes at forlade Uno-X efter i år. Foto: Claus Bonnerup

Tour-rytter ude

Det mest overraskende navn i denne pulje, som formentlig forlader holdet, er bjergrytteren Jonas Gregaard.

Danskeren kom til Uno-X fra Astana i 2022 og har haft to udmærket sæsoner på holdet, hvor det udefra har lignet et godt match.

Men nu er ægteskabet med al sandsynlighed forbi efter et år, hvor Jonas Gregaard som en af to danskere kørte Tour de France for holdet.

Som Ekstra Bladet forstår det, har danskeren ikke skrevet under andetsteds.

Holdets anden Tour-dansker Anthon Charmig forlænger heller ikke med Uno-X, men skifter i stedet til Astana Qazaqstan næste år.

Det danske islæt fra årets Tour-hold er dermed væk næste år.

Lasse Norman Leth kørte forleden PostNord Danmark Rundt for Uno-X. Det er tvivlsomt, han gør det næste år, for danskeren har endnu ikke skrevet under på en ny kontrakt med holdet. Foto: Ritzau Scanpix/Thomas Sjoerup

OL-danskere i fare

Lasse Norman Leth og Niklas Larsen er begge en stor del af den danske OL-satsning næste år i Paris.

Der er som nævnt en chance for, at Niklas Larsen bliver på det storsatsende skandinaviske cykelprojekt, men Lasse Norman Leth står efter sigende ikke i en lige så favorabel position forud for en meget vigtig 2024-sæson, hvor han ventes at skulle repræsentere Danmark ved OL i både parløb og firekilometer holdforfølgelsesløb.

Lasse Norman Leth har været professionel cykelrytter siden 2014, hvor han debuterede for det daværende Garmin Sharp-hold.

Niklas Eg kom til sidste år efter en årrække hos Trek-holdet.

Danskeren har ikke haft den håbede succes på holdet, og nu er der, som Ekstra Bladet forstår det, en forståelse af, at danskeren ikke fortsætter på holdet næste sæson.

Niklas Eg kørte i 2017 på podiet i ungdommens Tour de France bag bl.a. Egan Bernal, som vandt løbet.

Selvom holdet sender flere danskere ud af svingdøren, så henter de også nye ind. Magnus Cort og Rasmus Bøgh Wallin er således begge hentet ind udefra, imens Carl-Frederik Bevort kommer op fra holdets udviklingshold næste år.

Ekstra Bladet har henvendt sig til Uno-X-holdet om de danske rytteres kontraktudløb, men holdets manager Jens Haugland har ingen kommentarer.