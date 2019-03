Danskere fik baghjul i klassiker

Den franske cykelstjerne Julian Alaphilippe (Quick-Step) fortsatte sin imponerende række af sejre i 2019, da han lørdag tog årets første monument, Milano-Sanremo.

Det var første gang, han vandt den italienske maratonklassiker.

Alaphilippe spurtede sig til triumfen i en stærk gruppe, hvor en flok af verdens bedste cykelryttere befandt sig.

Den formstærke franskmand henviste Oliver Naesen (AG2R) og Michal Kwiatkowski (Sky) til henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Den tidligere verdensmester Peter Sagan (Bora) manglede det sidste i spurten og måtte tage til takke med en fjerdeplads.

Astana-danskeren Magnus Cort kørte i mål kort efter, men han var ikke blandt de forreste, selv om han på forhånd havde håbet på at forbedre sin ottendeplads fra sidste år.

Cort blev toer i hovedfeltets spurt.

Forud for den hektiske spurt havde rytterne tilbagelagt 291 kilometer i det nordlige Italien.

Et udbrud bestående af ti mand slog tidligt et hul til feltet, og på et tidspunkt var forspringet på mere end ti minutter.

Så begyndte feltet ellers at barbere forspringet ned. Med små 100 kilometer tilbage af løbet havde de forreste 5 minutter og 45 sekunder at give af.

Fausto Masnada fra Androni-holdet satte undervejs de øvrige lykkeriddere, men med 25 kilometer igen måtte også han sande, at løbet var kørt.

Rytterne hamrede op ad Cipressa-stigningen, hvor Magnus Cort viste sig i front. Feltet kom over stigningen i samlet flok, men på nedkørslen stak Niccolò Bonifazio fra Direct Energie af.

Også han blev opslugt, og så der status quo før den afsluttende Poggio-stigning, der bød på 3,6 kilometer med en gennemsnitlig stigningsprocent på 3,8.

Det udnyttede Quick-Step til at sætte et hårdt tempo, som sorterede de tungeste af sprinterne fra.

En gruppe af forhåndsfavoritter slap væk før toppen, men ingen danskere var iblandt.

Tom Dumoulin (Sunweb) fik kontakt til frontgruppen på nedkørslen, men han spillede ingen rolle i den endelige finale.

Det gjorde de tidligere verdensmestre Peter Sagan og Michal Kwiatkowski og den nuværende, Alejandro Valverde (Movistar), men Alaphilippe havde mest at skyde med.

