Danskere i Tour-batalje: Asgreen måtte undskylde

Kasper Asgreen måtte køre til Katusha-bussen og undskylde sin opførsel over for Mads Würtz Schmidt

CHALON-SUR-SAÔNE (Ekstra Bladet): Selv gode venner kan komme op at toppes i kampens hede. Det kan Kasper Asgreen og Mads Würtz Schmidt skrive under på.

Det skete for dem mod slutningen af den 230 km lange 7. etape fra Belfort til Chalon-sur-Saône.

Lige efter den indlagte spurt med godt 33 km til mål satte Würtz Schmidt sig nemlig frem sammen med Greg Van Avermaet (CCC) og Oliver Naesen (AG2R) for at forsøge at splitte feltet.

Det behagede bestemt ikke Kasper Asgreen. Deceuninck-QuickStep-danskeren havde nemlig brugt mange kræfter på langsomt at hente dagens to udbrydere, og nu truede forceringen med at inhalere rytterne med det samme.

- Det var i kampens hede efter pointspurten - der var nogle hold, der skulle angribe. Vi havde fået den timet mere eller mindre perfekt, så det irriterede mig lidt.

- Hvis man henter udbryderne med 30 km til mål, så er der andre, der vil angribe, og så bliver det hårdt at dække udbrud til mål, siger Asgreen, der ikke lige kunne styre sig i øjeblikket.

- Min puls var lige lidt høj, og så fik jeg fyret en kommentar af, jeg ikke skulle have gjort. Sådan er det.

- Jeg var lige forbi Katusha-bussen og sige undskyld til Mads, fordi i sidste ende, så er det ikke kun vores dagsorden, der gælder. De andre har også lov til at køre cykelløb, siger Kasper Asgreen.

I Katusha-lejren tog Mads Würtz Schmidt imod undskyldningen.

- Man kan ikke være bedste venner altid, når man kører cykelløb.

- Men så længe man kommer over og tager en sludder bagefter og siger, 'undskyld, at jeg var en skiderik', så er der lagt låg på den, og så kører vi ræs igen i morgen og er gode venner igen.

- Det er superfint af ham - alt forladt. Der er ikke noget had eller noget som helst imellem os af den grund, siger Mads Würtz Schmidt.

De to får efter planen dog ikke meget samtaletid på 8. etape, hvor Katusha-danskeren håber at ramme udbruddet for tredje gang.

- Jeg vil i hvert fald forsøge. Men jeg tror, at der bliver hård kamp om det.

- Men jeg bliver nødt til at forsøge at komme med, siger han.

